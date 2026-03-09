La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se convirtió en la candidata presidencial de la derecha tras ganar con amplia ventaja La Gran Consulta por Colombia, realizada el 8 de marzo. Con más de 3 millones de votos, la congresista consolidó su liderazgo dentro de la coalición opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora se prepara para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026. El triunfo dejó abierto uno de los interrogantes más relevantes de la campaña: quién será su fórmula vicepresidencial. Aunque la candidata aún no ha oficializado el nombre, en el escenario político ya circulan varios perfiles que podrían acompañarla en el camino hacia la Casa de Nariño. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Juan Daniel Oviedo. El economista, que se desempeñó como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sorprendió en la consulta al obtener más de un millón de votos, ubicándose como el segundo candidato más votado. Su desempeño electoral lo convirtió en una figura clave dentro de la coalición. Desde el equipo de Valencia consideran que su perfil técnico y su llegada a sectores de centro podrían ayudar a ampliar la base electoral de la campaña. Sin embargo, el propio Oviedo ha sido prudente frente a esa posibilidad. En declaraciones públicas señaló que no ha recibido una propuesta formal, aunque reiteró su compromiso de respaldar a la candidata ganadora de la consulta. Además de Oviedo, varios dirigentes que participaron en la consulta o que hacen parte del entorno político de la derecha han sido mencionados como posibles fórmulas vicepresidenciales. Entre los nombres que circulan están: Cada uno representa sectores distintos dentro de la coalición. Mientras algunos tienen experiencia en administración pública y economía, otros aportan capital político y reconocimiento electoral en regiones clave. La decisión final dependerá de qué perfil considere más conveniente la campaña para enfrentar una elección altamente polarizada. Durante los meses previos a la consulta, la propia candidata mencionó en varias ocasiones que le gustaría tener como vicepresidente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No obstante, esa posibilidad enfrenta obstáculos jurídicos y políticos. En Colombia, la reforma constitucional que eliminó la reelección presidencial generó interpretaciones que complican la participación de un exmandatario en una fórmula vicepresidencial. Además, dentro del debate público existe una fuerte controversia sobre esa idea, lo que llevó a que la campaña empiece a mirar otros perfiles que generen consensos más amplios. Desde el entorno de la candidata han señalado que el anuncio oficial podría darse en los días posteriores a la consulta, una vez se analicen los resultados electorales y los escenarios políticos. La decisión será estratégica para la campaña, ya que la fórmula vicepresidencial puede fortalecer alianzas con sectores de centro, empresariales o regionales que resultarán clave en la contienda. La definición de su compañero o compañera de fórmula podría convertirse en uno de los movimientos políticos más determinantes de la campaña presidencial de 2026 en Colombia. Con información de EFE.-