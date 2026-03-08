A medida que se desarrolla la jornada de las elecciones legislativas en Colombia 2026, miles de ciudadanos buscan confirmar un dato clave antes de salir de casa: dónde votar y cuál es su mesa de votación. La información parece simple, pero para muchos electores puede marcar la diferencia entre votar sin contratiempos o perder tiempo en filas y traslados innecesarios. En redes sociales y plataformas digitales aumentaron las consultas relacionadas con el puesto de votación y la mesa asignada, especialmente entre quienes no recuerdan si cambiaron su lugar de sufragio o si siguen registrados en el mismo sitio de elecciones anteriores. Aunque el proceso para consultar estos datos es relativamente rápido, muchos votantes aún desconocen cómo verificar correctamente la información en el censo electoral de la Registraduría, una base de datos que define dónde debe votar cada ciudadano habilitado. Para saber dónde votar en las elecciones legislativas de Colombia 2026, los ciudadanos deben ingresar al sistema de consulta habilitado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Allí es posible verificar el puesto de votación, la dirección exacta y el número de mesa asignado. El proceso es sencillo y puede hacerse en pocos minutos desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Solo se necesita el número de documento para acceder a la información registrada en el sistema electoral. Paso a paso para consultar tu puesto y mesa de votación: Una vez realizado el proceso, el sistema mostrará los datos completos del lugar de votación: municipio, departamento, dirección del puesto y número de mesa donde el ciudadano está habilitado para sufragar. Según datos de la Registraduría, el censo electoral supera los 41 millones de personas. De ese total, más de 40 millones pueden votar en el territorio colombiano y más de 1,2 millones lo harán desde el exterior. Uno de los aspectos más importantes es que cada ciudadano debe votar en el puesto de votación donde tenga inscrita su cédula. Si no realizó el cambio de lugar durante el periodo oficial de inscripción, seguirá habilitado en el mismo sitio donde votó en elecciones anteriores. Las elecciones legislativas cuentan con 125.259 mesas de votación distribuidas en 13.746 puestos en todo el país, lo que permite organizar el proceso para millones de votantes que participan en la elección del Congreso. Aspectos clave que debes tener en cuenta antes de ir a votar: Si al consultar el sistema un ciudadano no aparece en el censo electoral, debe presentar una reclamación ante la Registraduría para que la entidad revise su situación y confirme si existe algún error en el registro. Además del portal web, la entidad habilitó otras herramientas para facilitar la consulta. Entre ellas se encuentra un chatbot oficial en WhatsApp, que permite verificar el puesto de votación, saber si una persona fue designada como jurado y revisar información básica sobre candidatos y tarjetas electorales. Confirmar con anticipación dónde votar y cuál es la mesa asignada puede evitar confusiones durante la jornada y facilitar la participación en las elecciones legislativas de Colombia 2026.