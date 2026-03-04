Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia marcarán un punto clave en la conformación del Congreso para el periodo 2026-2030. Aunque no siempre generan la misma expectativa que las presidenciales, estas votaciones definen buena parte del rumbo político del país durante los próximos cuatro años. Detrás del tarjetón que recibirán millones de ciudadanos hay una diferencia que no todos conocen y que cambia por completo la forma de votar. No todos los partidos se presentan bajo las mismas reglas, y ese detalle puede influir directamente en quiénes llegan al Senado. En esta jornada, además de elegir Senado y Cámara de Representantes, los votantes podrán participar en consultas interpartidistas. Sin embargo, antes de marcar una opción, conviene entender cómo funcionan las listas abiertas y cerradas y qué partidos optaron por cada modalidad. En las elecciones al Senado de Colombia, los partidos pueden inscribirse con lista abierta o lista cerrada. Esta decisión determina el nivel de participación del elector en la elección de los candidatos. En la lista abierta con voto preferente, el ciudadano puede elegir a un aspirante específico dentro del partido. El voto cuenta tanto para la colectividad como para el candidato, y las curules se asignan según la cantidad de votos personales obtenidos. Aquí los aspirantes compiten entre sí por respaldo directo. Por el contrario, en la lista cerrada sin voto preferente, el votante solo marca el logo del partido. El orden de los candidatos ya fue definido internamente y no se modifica el día de la elección. Las curules se asignan respetando estrictamente ese orden, según el número total de votos que obtenga la colectividad. Esta diferencia explica por qué dos personas que votan por el mismo partido pueden tener niveles de incidencia distintos, dependiendo del tipo de lista con el que compite esa organización política. Para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, varios partidos decidieron competir con lista cerrada al Senado. Entre ellos se encuentran Centro Democrático, Pacto Histórico, Patriotas, Oxígeno, Colombia Segura y Próspera y Con Toda por Colombia. En estos casos, el tarjetón solo permitirá marcar el símbolo del partido. Otras colectividades optaron por lista abierta con voto preferente, lo que habilita al elector a elegir un candidato específico. En este grupo están el Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Alianza Verde por Colombia, Cambio Radical – Alma, MIRA – Nuevo Liberalismo, entre otros movimientos y coaliciones. Esta elección no es menor: en las listas cerradas, la definición de quién llega al Congreso ocurre antes de la votación, mientras que en las listas abiertas el resultado depende del respaldo individual que logre cada aspirante en las urnas. Comprender estas diferencias permite votar con mayor claridad y evita errores al momento de marcar el tarjetón en una jornada que será decisiva para el futuro político de Colombia.