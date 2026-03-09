La jornada de las elecciones legislativas de 2026 en Colombia dejó más preguntas que certezas en varios territorios. A lo largo del día comenzaron a circular reportes ciudadanos sobre posibles anomalías en puestos de votación, situaciones que generaron preocupación entre observadores y autoridades. Las denuncias hablaban de dinero en efectivo, presiones a votantes y fallas en los procedimientos electorales. Con el paso de las horas, la información empezó a consolidarse. La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que recibió cientos de alertas sobre posibles irregularidades electorales durante la jornada, lo que encendió las alarmas sobre el desarrollo de los comicios en diferentes regiones del país. Aunque las elecciones se desarrollaron en la mayoría del territorio con normalidad, los reportes dejaron al descubierto situaciones que podrían afectar la transparencia del proceso democrático. Las irregularidades electorales detectadas por la MOE ocurrieron en decenas de municipios, lo que obligó a revisar con detalle lo ocurrido durante el día de votación. Según el balance presentado por la MOE, se registraron 449 reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades electorales provenientes de 151 municipios ubicados en 22 departamentos del país, además de Bogotá y algunos casos reportados desde el exterior. Uno de los hechos más delicados fue la captura del candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, Víctor Hugo Moreno. El aspirante fue detenido en Leticia con 20 millones de pesos en efectivo, y según las autoridades habría intentado sobornar a los uniformados que realizaban el procedimiento cerca del aeropuerto de la ciudad. Otro caso que llamó la atención ocurrió en Bogotá, donde fue capturado el candidato al Senado Freddy Camilo Gómez. Las autoridades investigan presuntos vínculos con una red de contrabando relacionada con Diego Marín Buitrago, conocido como alias “Papá Pitufo”. Además, durante la jornada también se registraron 71 capturas en 38 casos relacionados con incautación de dinero en efectivo, una situación que la MOE calificó como grave dentro del contexto de las elecciones legislativas. El informe de la MOE señala que el 26 % de los reportes corresponde a posibles afectaciones a la libertad del voto. Entre las denuncias aparecen presuntas entregas de dinero, dádivas y presiones para influir en la decisión de los ciudadanos al momento de votar. Otra parte importante de las irregularidades electorales está relacionada con el funcionamiento de las mesas de votación. El 39 % de los reportes menciona incumplimientos de procedimientos por parte de jurados, como la entrega incorrecta de tarjetas electorales, el uso de celulares durante la jornada o la ausencia de funcionarios en algunos puestos. El informe también señala que el 30 % de las denuncias está vinculado a propaganda política durante el día electoral, incluyendo material de campaña cerca de los puestos de votación o actos de proselitismo con prendas asociadas a candidatos. A estos hechos se suman otros incidentes registrados durante la jornada, como dificultades para el ingreso de testigos electorales por fallas en plataformas oficiales, problemas de verificación biométrica para personas trans y barreras de accesibilidad para votantes con discapacidad en algunos centros de votación. La MOE hizo un llamado a las autoridades electorales y a los partidos políticos para fortalecer los controles durante las elecciones. La organización insistió en que las irregularidades electorales deben investigarse para garantizar la transparencia del proceso democrático.