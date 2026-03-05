La Registraduría Nacional reveló un dato que marca el rumbo de las próximas elecciones al Congreso de la República. La cifra de aspirantes inscritos refleja la magnitud de la competencia política y anticipa una jornada electoral con múltiples opciones para los votantes. Aunque el proceso electoral avanza con normalidad, los números muestran la dimensión real de la disputa por las curules. Miles de candidatos buscan llegar al Senado y a la Cámara de Representantes, en un escenario donde también participan circunscripciones especiales y comunidades con representación propia. Detrás de las cifras hay un entramado electoral que involucra listas, partidos y movimientos en todo el país. Sin embargo, el detalle de cómo se distribuyen los 3.081 candidatos inscritos revela con mayor claridad cómo se configurará la contienda legislativa. La Registraduría Nacional confirmó que en total se inscribieron 3.081 candidatos para las elecciones legislativas que se realizarán el 8 de marzo. Esta cifra incluye aspirantes tanto al Senado de la República como a la Cámara de Representantes. Según los datos oficiales, 1.071 candidatos competirán por un escaño en el Senado, mientras que 2.010 aspirantes buscarán una curul en la Cámara de Representantes. Estas candidaturas están distribuidas en múltiples listas que representan partidos, movimientos políticos y circunscripciones especiales. En el caso del Senado, los candidatos están organizados en 26 listas. De estas, 16 listas corresponden a la circunscripción nacional con 1.048 aspirantes, mientras que 10 listas pertenecen a la circunscripción indígena, integradas por 23 candidatos. Para la Cámara de Representantes, la organización electoral registró 491 listas en total, lo que demuestra la amplitud de la participación política en el proceso legislativo. La circunscripción territorial concentra la mayor cantidad de aspirantes con 298 listas y 1.588 candidatos. A esta se suman 10 listas indígenas con 21 aspirantes, además de 46 listas afrodescendientes con 124 candidatos. También se encuentran 16 listas de la circunscripción internacional con 40 candidatos, pensadas para representar a los colombianos que viven fuera del país. Por otra parte, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) reúnen 121 listas con 237 candidatos. Paralelamente, la Registraduría informó que ya comenzaron las votaciones en el exterior. Desde el 2 de marzo, los colombianos fuera del país pueden participar en las elecciones al Congreso y en las consultas presidenciales. De acuerdo con la entidad, 1.250.846 colombianos están habilitados para votar en el exterior, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 hombres. Las mesas de votación estarán abiertas durante una semana, permitiendo que los ciudadanos participen hasta el 8 de marzo, fecha central de la jornada electoral en Colombia.