Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

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Las oficinas migratorias de Perú, Bolivia y Venezuela continúan aplicando controles estrictos para quienes viajen con el pasaporte vencido, tanto en vuelos internacionales como en cruces fronterizos terrestres. La falta de un documento actualizado puede derivar en demoras, impedimentos de embarque e incluso en la negativa de ingreso o salida del territorio.

En paralelo, las compañías aéreas y los organismos de frontera mantienen la exigencia de presentar un pasaporte vigente para autorizar viajes internacionales. Aunque existen algunas flexibilidades dentro de acuerdos regionales específicos, las autoridades remarcan que cada caso queda sujeto a la normativa migratoria del país de destino y a las políticas de las aerolíneas.

Atención: qué ocurre en Bolivia con los pasaportes vencidos

En Bolivia, los extranjeros deben presentar un pasaporte válido y vigente o un documento de identidad reconocido por acuerdos internacionales para ingresar o salir del país.

Si una persona intenta viajar con un pasaporte vencido, puede enfrentar restricciones para abordar vuelos internacionales o completar los trámites migratorios, ya que la normativa boliviana exige documentación vigente para los movimientos de entrada y salida del territorio nacional.

Los ciudadanos bolivianos, para salir del país se requiere un pasaporte vigente o una cédula de identidad vigente cuando exista un convenio internacional que lo permita. Para regresar a Bolivia, pueden acreditar su identidad y nacionalidad con distintos documentos válidos o, en situaciones excepcionales, mediante un salvoconducto consular.

Qué exige Venezuela para entrar o salir del país

En Venezuela, las autoridades migratorias exigen que los ciudadanos venezolanos viajen con un pasaporte venezolano vigente para ingresar o salir del país.

Además, quienes tienen doble nacionalidad también deben presentar el documento venezolano, incluso si poseen otro pasaporte válido.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio podrían impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. Representación creada con IA

A diferencia de Colombia, que mantiene excepciones para algunos ciudadanos venezolanos con pasaportes vencidos, Venezuela no reconoce de forma general el uso de documentos vencidos para viajar por vía aérea y exige cumplir los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

Perú también exige documentación vigente para viajar

Perú exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Además, aunque algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos utilizando el DNI gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: