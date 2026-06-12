Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 12 de junio de 2026 llegó a 4040.46 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del1,21% en relación al costo del día anterior.

En la última semana la cotización del Euro cayó -2.33% y en el último año suma un descenso de -14.08%, señal de tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró alta volatilidad, alternando alzas y bajas casi a diario, con dos descensos seguidos a mitad del periodo; sin tendencia clara y con un repunte final.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia ascendente. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en comparación con días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 4040.46 pesos colombianos, es de 404.046 pesos; por 200 euros, 808.092 pesos; y por 500 euros, 2.020.230 pesos.