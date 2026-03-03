Este domingo 8 de marzo comenzará formalmente el calendario electoral nacional en Colombia con las elecciones legislativas. En esta jornada se elegirá el nuevo Congreso de la República y, al mismo tiempo, algunos sectores políticos definirán sus candidatos presidenciales mediante consultas internas. Así se inicia el camino hacia la elección presidencial prevista para mayo. Además de renovar el Senado y la Cámara de Representantes, la votación servirá como primera medición de fuerzas entre los distintos bloques políticos de cara a la carrera por la Casa de Nariño. Muchos colombianos residentes en el exterior también podrán participar en esta jornada. Para ellos, es clave conocer con anticipación los requisitos y documentos exigidos por la Registraduría Nacional. Durante esta jornada se elegirán los integrantes del Congreso para el período 2026-2030. En el caso del Senado, se escogerán 102 miembros: 100 por circunscripción nacional y dos por circunscripción indígena, según explicó El País. Los ciudadanos pueden votar por listas abiertas o cerradas, según la modalidad adoptada por cada partido o coalición. Para la Cámara de Representantes, la elección se realiza por circunscripciones territoriales en cada departamento y en Bogotá, de acuerdo con su población. A esto se suman curules especiales: una para colombianos en el exterior, dos para comunidades afrodescendientes, una indígena y 16 para las víctimas del conflicto armado en las zonas más afectadas. Además, algunos partidos y coaliciones realizarán consultas presidenciales el mismo día. En un único tarjetón, los votantes podrán escoger solo una consulta (izquierda, centro o derecha) para definir el candidato que competirá en la primera vuelta presidencial. Los colombianos que residen fuera del país pueden sufragar en consulados y puestos habilitados por la Registraduría. Según información difundida por medios locales, quienes ya estén inscritos en el censo electoral del consulado correspondiente no deben realizar un nuevo trámite, salvo que hayan cambiado de ciudad o país de residencia. La inscripción de la cédula puede hacerse de manera presencial en el consulado o, cuando esté habilitado, a través de mecanismos digitales dispuestos por la Registraduría dentro de los plazos oficiales. En el exterior, las votaciones comenzaron el lunes 2 de marzo, extendiéndose hasta el domingo 8, la fecha principal. El horario habitual es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., según la hora local de cada país. Para ejercer el derecho al voto en el exterior es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original. Son válidas la cédula amarilla con hologramas o la nueva cédula digital. El pasaporte puede utilizarse para algunos trámites de inscripción, pero no reemplaza la cédula el día de la votación. Al finalizar el proceso, el votante recibirá el certificado electoral, documento que permite acceder a los beneficios establecidos por la ley, como descuentos en determinados trámites consulares. De esta manera, tanto en el territorio nacional como en el exterior, la jornada del 8 de marzo marcará el punto de partida del proceso electoral que definirá el nuevo Congreso y encaminará la competencia presidencial de 2026.