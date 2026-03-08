La instalación de la jornada electoral en Colombia estuvo marcada por un cruce de declaraciones que volvió a poner en el centro del debate la confianza en el sistema de votación. En medio del acto oficial, el registrador Hernán Penagos respondió a cuestionamientos relacionados con el software electoral, un tema que en los últimos años ha generado discusiones dentro del escenario político. Mientras el país iniciaba una nueva jornada en las urnas, el funcionario aseguró que el proceso cuenta con mecanismos de control y verificación. Sin embargo, las críticas del presidente Gustavo Petro sobre la propiedad y la auditoría del sistema tecnológico volvieron a encender la conversación pública sobre la transparencia del conteo de votos. El intercambio se produjo durante el evento realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde autoridades electorales y representantes del Gobierno participaron en la apertura oficial de las votaciones. Aunque ambos coincidieron en la importancia de la participación ciudadana, las diferencias sobre el software de las elecciones marcaron uno de los momentos más comentados de la jornada. Durante su intervención, el registrador defendió el funcionamiento del software electoral utilizado en el proceso y aseguró que no se han realizado cambios en los sistemas que consolidan los resultados. Según explicó, estos programas han sido sometidos a auditorías técnicas que buscan garantizar su integridad. Penagos indicó que desde comienzos del año se realizan revisiones internacionales sobre los códigos fuente utilizados en etapas clave como el preconteo, la consolidación y el escrutinio de votos. Estas verificaciones, afirmó, cuentan con la presencia de auditores, autoridades y observadores que supervisan el procedimiento. El funcionario explicó que los sistemas fueron “congelados” antes de la jornada electoral, lo que permitiría comprobar posteriormente si hubo alteraciones. En ese contexto, afirmó: “Pero además de eso se congelaron los software y esos códigos HAS, como dicen los técnicos, y esas claves en presencia de los auditores, de las autoridades y de la observación. Se congelaron y a las 4 de la tarde esas entidades que tienen los códigos podrán verificar que una vez inicie el proceso de consolidación no ha habido ningún tipo de modificación respecto de ellos”. Además, recordó que el proceso electoral involucra a miles de actores encargados de vigilar las votaciones. Más de 860.000 jurados de votación, junto con testigos electorales y autoridades judiciales, participan en el registro de resultados en las más de 125.000 mesas instaladas en todo el país. Durante el mismo acto, el presidente Gustavo Petro reiteró sus críticas al sistema tecnológico que respalda el conteo de votos en Colombia. El mandatario sostuvo que desde 2018 existe una orden relacionada con la auditoría del software electoral que, según su interpretación, no se ha aplicado plenamente. En su intervención señaló: “Indudablemente, registrador nacional desde el año 2018 no se aplica la orden dada por la sala plena del Consejo Nacional Electoral. 2018… ya completamos ocho años”, al referirse a la revisión del sistema utilizado en las elecciones. El jefe de Estado también planteó que la ciudadanía y los expertos deberían poder examinar técnicamente los programas utilizados en el proceso electoral. En ese sentido afirmó que “la orden del Consejo Electoral es que la ciudadanía pueda auditar técnicamente, lo cual implica varios días, el código fuente de escrutinio y de preconteo”. Petro además recordó advertencias previas sobre el modelo tecnológico electoral y planteó que el país debería avanzar hacia un software electoral que sea propiedad del Estado. Según dijo: “Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado en sala plena en el año 2018 dijo: ‘Es vulnerable’. Y ordenó un software propiedad del Estado”. Finalmente, el presidente cuestionó el esquema de contratación del sistema y afirmó que el país debería dejar atrás el modelo actual. En sus palabras, “no tercerizar las elecciones en manos de un monopolio tecnológico que debe pasar a la historia”, proponiendo que el Estado pueda garantizar mayor transparencia en el proceso electoral.