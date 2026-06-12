Uno de los puntos que más atención genera entre los inversores es la posibilidad de que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella impulse un programa económico más amigable con el mercado.

El mercado financiero internacional ya hace proyecciones y cálculos más allá del gobierno saliente de Gustavo Petro.

A pocos días del balotaje en Colombia, el foco de los inversores está puesto en si el próximo presidente será capaz de impulsar un programa de consolidación fiscal y de recuperación de la confianza similar, aunque no idéntico, al que implementó Javier Milei en la Argentina.

Así lo afirmó Alberto Bernal, jefe de Estrategia Global de XP Investments, durante una entrevista en Pulso Financiero, el programa de El Cronista Stream.

Según el estratega, Colombia atraviesa una situación económica delicada, “aunque lejos de una crisis como la que enfrentó Argentina antes de la llegada de Milei”.

“Colombia entra en este nuevo ciclo político en una situación precaria, pero no desesperada”, sostuvo Bernal.

Para el analista, el principal problema no es el acceso al financiamiento internacional, sino el costo que paga el país para conseguirlo.

“Está pagando una tasa de interés, en mi opinión, el doble de lo que debería estar pagando”, aseguró.

Bernal atribuyó ese sobrecosto a la incertidumbre generada por las políticas económicas del gobierno de Petro y señaló que los indicadores de riesgo reflejan esa percepción.

“El CDS está en el doble del nivel que debería estar basado en lo que podría estar pasando en Colombia si el presidente no fuese un tipo como Gustavo Petro”, afirmó.

El mercado busca una versión colombiana de la “motosierra”

Uno de los puntos que más atención genera entre los inversores es la posibilidad de que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella impulse un programa económico más amigable con el mercado.

Según Bernal, existe una expectativa concreta de que la próxima administración avance en un ajuste fiscal y una mayor disciplina macroeconómica.

“El mercado quiere ver una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella que se parezca algo a la motosierra de Javier Milei”, explicó.

Sin embargo, aclaró que replicar el modelo argentino no será sencillo.

La principal diferencia radica en la inflación. Mientras Argentina llegó a convivir con tasas superiores al 300% anual, Colombia registra niveles cercanos al 5%.

“Colombia no va a tener esa ventaja porque tiene una inflación del 5% o 5,5%, no una inflación del 300%. Entonces va a ser más difícil desde el punto de vista de ajustar nominalmente”, señaló.

Por eso, el especialista considera que el próximo gobierno deberá apoyarse en señales claras de consolidación fiscal, disciplina presupuestaria y recuperación de la inversión privada.

Duras críticas a Petro por la política energética

Uno de los capítulos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con la estrategia energética del actual gobierno colombiano.

Bernal cuestionó duramente la decisión de limitar el desarrollo de la industria petrolera y consideró que esa política afectó el potencial de crecimiento de la economía.

“Petro le dio por pensar que era el líder de la galaxia y de la humanidad. Entonces vamos a arreglar el calentamiento global con que Colombia no produzca petróleo”, ironizó.

Incluso calificó la estrategia como “un tema esquizofrénico” desde el punto de vista económico.

Para el ejecutivo de XP Investments, la reducción de incentivos para el sector energético tuvo consecuencias directas sobre la actividad y la percepción de los inversores.

En ese sentido, destacó que la Argentina ya logró superar a Colombia en producción de petróleo gracias al desarrollo de Vaca Muerta, una situación que hasta hace pocos años parecía improbable.

La figura que entusiasma a Wall Street

Bernal también destacó el papel que podría jugar José Manuel Restrepo dentro de una futura administración de De la Espriella.

Según explicó, Restrepo genera una enorme credibilidad entre los inversores internacionales.

“José Manuel Restrepo llega a Wall Street y le ponen una alfombra roja. Es impresionante”, afirmó.

La eventual participación de figuras consideradas ortodoxas por el mercado aparece como uno de los factores que podrían acelerar una compresión del riesgo colombiano y reducir el costo de financiamiento del país.

“Nunca vi un ajuste tan espectacular”

Más allá de Colombia, Bernal dedicó parte de la entrevista a destacar la magnitud del ajuste fiscal realizado por el presidente argentino Milei.

El estratega reconoció que esperaba una corrección importante de las cuentas públicas, pero admitió que los resultados superaron incluso sus propias proyecciones.

“Jamás me imaginé que gana Milei y, de pronto, en enero de 2024, Argentina muestra un déficit cero”, recordó.

Incluso contó que clientes internacionales llegaron a sospechar que existía algún tipo de “contabilidad creativa” detrás de los números debido a la velocidad con la que se produjo el ajuste.

Por eso, aunque considera que Colombia puede avanzar hacia un esquema más amigable con los mercados, cree que será difícil replicar una corrección fiscal de la magnitud observada en el país austral.

Para Bernal, el desafío de la próxima administración será diferente: recuperar la confianza de los inversores, reducir el costo del financiamiento y volver a convertir a la energía en uno de los motores del crecimiento económico colombiano.