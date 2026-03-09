Colombia vivió una jornada electoral clave que empieza a reconfigurar el mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En medio de las consultas interpartidistas realizadas este domingo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la senadora Paloma Valencia y el exsenador Roy Barreras resultaron ganadores en sus respectivas coaliciones, consolidándose como candidatos presidenciales para los comicios programados para el 31 de mayo. Los resultados marcan un punto de partida en la disputa por la Casa de Nariño, donde sectores de centro, derecha e izquierda comienzan a perfilar sus principales cartas para la carrera electoral. Las consultas celebradas en simultáneo con las elecciones legislativas permitieron que varias fuerzas políticas eligieran a sus candidatos presidenciales. En la consulta de la coalición de centro, denominada Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se impuso con amplia ventaja. Con más del 61 % de las mesas informadas, la dirigente del movimiento Imparables acumuló más de 329.000 votos, superando ampliamente a Leonardo Huerta. En la consulta de la derecha, llamada La gran consulta por Colombia, la ganadora fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien obtuvo más de 2,3 millones de votos, equivalentes a cerca del 55 % de los sufragios. Por su parte, en la consulta de sectores de izquierda, organizada por el Frente por la Vida, el vencedor fue el exsenador y exembajador Roy Barreras, quien logró imponerse al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Claudia López llega nuevamente a la escena presidencial luego de su paso por la Alcaldía de Bogotá entre 2020 y 2023, periodo marcado por la gestión de la pandemia y debates sobre seguridad, movilidad y reformas urbanas. La política, de 55 años, cuenta con una trayectoria académica destacada: estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, realizó una maestría en la Universidad de Columbia y obtuvo un doctorado en Ciencia Política en Northwestern University, en Estados Unidos. Su salto a la política nacional comenzó con investigaciones sobre los vínculos entre paramilitares y dirigentes políticos, denuncias que incluso la obligaron a salir temporalmente del país por amenazas. Posteriormente fue elegida senadora por la Alianza Verde en 2014, con la votación más alta de su movimiento, y en 2018 fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. La senadora Paloma Valencia logró una victoria contundente en la consulta de la derecha, respaldada por el electorado cercano al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe. Con más del 73 % de las mesas informadas, Valencia alcanzó cerca de 2,3 millones de votos, superando por más de 1,3 millones a su rival más cercano, el economista y exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien sorprendió al quedar en segundo lugar. En tercer puesto se ubicó el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con poco más del 5 % de los votos. Valencia, abogada de la Universidad de los Andes, completa actualmente su tercer periodo como senadora y ha sido una de las figuras más visibles de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. En el bloque de izquierda y sectores progresistas, el vencedor fue el exsenador Roy Barreras, quien compitió en la consulta organizada por el Frente por la Vida. Con más del 82 % de las mesas escrutadas, Barreras acumuló más de 200.000 votos, superando al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que quedó en segundo lugar. Barreras ha sido una figura influyente en la política colombiana durante las últimas décadas y recientemente se desempeñó como embajador de Colombia en el Reino Unido, además de haber presidido el Congreso. Su candidatura busca consolidar el apoyo de sectores de izquierda que no participaron directamente en otras consultas del oficialismo. Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 están programadas para el 31 de mayo. De acuerdo con el calendario electoral, si ningún candidato logra obtener la mitad más uno de los votos válidos, los dos aspirantes más votados deberán enfrentarse en una segunda vuelta o balotaje el 21 de junio. En esa carrera también participarán otros aspirantes que no estuvieron en las consultas interpartidistas, como el senador Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y figuras del centro como Sergio Fajardo. Con información de EFE.-