El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) anunció el inicio del tercer ciclo de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que beneficiará a cientos de miles de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país. La jornada de transferencias comenzará el próximo 13 de junio y tendrá una primera etapa de entrega hasta el 18 de junio.

De acuerdo con la información oficial suministrada por Prosperidad Social, para este ciclo se destinarán 328.738 millones de pesos con el propósito de beneficiar a 771.554 hogares en 1.103 municipios y áreas no municipalizadas de Colombia. Los recursos están dirigidos a fortalecer la protección social de familias vulnerables y contribuir al bienestar de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

La entidad informó que, una vez finalizada la primera fase de pagos, el proceso será suspendido temporalmente entre el 19 y el 21 de junio debido a las medidas de blindaje electoral implementadas para garantizar la transparencia en la entrega de los subsidios durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los desembolsos se reanudarán el 22 de junio y continuarán hasta el 6 de julio.

Prosperidad Social iniciará el tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Las transferencias monetarias se entregan bajo la modalidad de giro en puntos autorizados de SuperGiros y SuRed distribuidos en todo el territorio nacional. Desde Prosperidad Social insistieron en que los trámites son completamente gratuitos y pidieron a los beneficiarios acercarse con anticipación para evitar congestiones.

El programa mantiene un enfoque especial hacia hogares en situación de pobreza extrema y comunidades étnicas, especialmente a través del mecanismo conocido como ruta 2 del focalizador indígena. Este sistema permite validar y actualizar beneficiarios mediante listados avalados por autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.

Miles de hogares en Colombia recibirán los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en los próximos días. (Foto: Shutterstock)

Los montos de Renta Ciudadana pueden llegar hasta los $500.000 por ciclo, dependiendo de variables como la composición familiar, el nivel registrado en el Sisbén IV y la presencia de integrantes priorizados, entre ellos niños menores de seis años o personas con discapacidad.

Continúan las líneas de apoyo para hogares vulnerables

Dentro de Renta Ciudadana sigue vigente la línea Valoración del Cuidado, dirigida principalmente a hogares en situación de pobreza extrema que tienen a su cargo niños y niñas en primera infancia o personas con discapacidad.

Por su parte, la línea Colombia sin Hambre mantiene el esquema de asignación de recursos según el número de integrantes del hogar y sus condiciones socioeconómicas, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias.

Prosperidad Social reiteró que la cobertura del programa se extiende a comunidades urbanas, rurales, indígenas y afrodescendientes en diferentes regiones del país.

Los ciudadanos pueden verificar si hacen parte del programa, revisar el estado del pago y consultar el valor asignado a través de los canales oficiales de Prosperidad Social y su plataforma digital.

Prosperidad Social avanza con la actualización de beneficiarios para ampliar la cobertura de subsidios durante 2026 en todo el país. ChatGPT - creada con IA

Qué condiciones deben cumplir los hogares para seguir recibiendo el subsidio

Prosperidad Social recordó que los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para permanecer activos dentro del programa. Entre las principales condiciones figuran mantener actualizada la información en el Sisbén IV, conservar vigentes los documentos de identidad y garantizar coherencia entre los registros administrativos reportados ante las entidades oficiales.

Asimismo, no podrán continuar en el programa los hogares que presenten inconsistencias en la información, incumplan compromisos establecidos o estén vinculados a otras estrategias incompatibles definidas por el Gobierno nacional.

La entidad explicó que realiza verificaciones periódicas junto a organismos estatales y que, en caso de detectar incumplimientos, puede ordenar suspensiones preventivas mientras se adelantan los procesos de revisión correspondientes.