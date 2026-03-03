A pocos meses de que arranque el calendario electoral rumbo a las Elecciones 2026 en Colombia, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, anunció que no intervendrá en los comicios “de manera directa o indirecta”. El pronunciamiento quedó consignado en un comunicado fechado el lunes 2 de marzo, en el que la organización afirma que respetará el desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio nacional. En el documento, el grupo armado ilegal sostuvo que reconoce las elecciones libres como un “pilar fundamental del Estado social de derecho” y manifestó su compromiso de no ejecutar acciones que puedan alterar la voluntad popular. En el comunicado, el EGC señaló de forma explícita que no interferirá en los procesos electorales que se adelanten en el país, ni de forma directa ni indirecta. Según el texto, ninguna de sus estructuras, miembros o personas bajo su influencia podrán realizar actos destinados a presionar o condicionar el voto ciudadano. Además, el grupo aseguró que rechaza cualquier tipo de intimidación, amenaza o constreñimiento contra electores, candidatos o funcionarios vinculados a la organización de los comicios. La declaración se da en un contexto de alta sensibilidad política, donde las autoridades han advertido históricamente sobre riesgos de injerencia de actores armados en varias regiones del país. El grupo ilegal afirmó que no promoverá ninguna forma de intervención armada dentro de la dinámica electoral. En su mensaje, indicó que no habrá imposición de candidatos, veto a aspirantes, restricciones de movilidad para ciudadanos o autoridades electorales, ni financiación de campañas políticas con el propósito de influir en los resultados. También sostuvo que se abstendrá de usar la fuerza para incidir en la contienda democrática. Este punto resulta clave en departamentos donde históricamente han existido denuncias por presiones a líderes sociales y aspirantes a cargos de elección popular. En el mismo pronunciamiento, el grupo hizo un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de acompañamiento y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que hagan seguimiento al cumplimiento de lo anunciado. Según el comunicado, esta declaración constituye un “gesto de voluntad política” en el marco de eventuales escenarios de diálogo y en los esfuerzos por alcanzar una solución negociada al conflicto armado. El grupo insistió en que su compromiso busca contribuir a la construcción de una Colombia en paz, donde —según sus palabras— la democracia sea el mecanismo para tramitar las diferencias.