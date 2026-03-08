Este domingo se disputan las elecciones en Colombia 2026, por lo que es fundamental que los ciudadanos conozcan cómo diligenciar correctamente el tarjetón electoral para que su voto sea válido. Entender la diferencia entre voto preferente y voto no preferente, así como respetar las reglas de marcación, puede evitar que el sufragio sea anulado el día de la jornada democrática. Con el inicio de los comicios legislativos este domingo muchos votantes se preguntan cuál es la manera correcta de marcar el tarjetón y qué errores deben evitar en la mesa de votación para que su decisión cuente en la conformación del Congreso. En Colombia, los partidos políticos pueden inscribir sus listas al Senado bajo dos mecanismos: lista abierta con voto preferente o lista cerrada sin voto preferente, según explicó Senado.gov. Cuando se trata de voto preferente, el elector marca el logo del partido y además puede seleccionar el número de un candidato específico dentro de esa lista. Los aspirantes que obtengan mayor votación individual ocuparán las curules que alcance la colectividad, sin importar el orden inicial en que fueron inscritos. En cambio, en el voto no preferente, también conocido como lista cerrada, el ciudadano vota únicamente por el partido o movimiento político. En este caso, las curules se asignan respetando el orden previamente definido por la organización política al momento de inscribir la lista. Esta diferencia es clave al momento de marcar, ya que seleccionar más de un candidato dentro de la misma lista abierta puede generar la anulación del voto. El Código Electoral establece que cualquier marca que no permita identificar claramente la intención del votante puede invalidar el sufragio. Entre las situaciones más comunes están las tachaduras excesivas, borrones, roturas del tarjetón o marcas por fuera de los espacios destinados para votar. También puede anularse el voto si se seleccionan dos candidatos de la misma lista con voto preferente, si se marca más de un partido en el mismo tarjetón o si se utilizan elementos distintos a los suministrados por los jurados de votación. Las autoridades electorales recomiendan usar únicamente el esfero entregado en la mesa, verificar bien la marcación antes de depositar el voto en la urna y, ante cualquier duda, consultar a los jurados, quienes están facultados para orientar sobre el procedimiento sin influir en la decisión. Para evitar errores el día de la votación, se recomienda seguir estos pasos: Conocer estas reglas antes de ingresar al cubículo de votación permite que el ciudadano ejerza su derecho de manera informada y que su elección tenga efecto en la asignación de curules en el Congreso de la República.