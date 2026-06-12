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Este viernes, 12 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 689.3981 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,29%.

En el mercado del Real, la cotización registró una caída semanal de -0.41% y una variación anual de -6.50%.

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Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos diez días, el Real inició con tres retrocesos, luego se mantuvo estable dos jornadas, continuó con dos avances y cerró con variaciones mixtas, reflejando volatilidad y falta de una tendencia clara.

La volatilidad económica del Real en la última semana es del 15.60%, superior al 15.41% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

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La cotización de la moneda Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 68939.80799241452 pesos colombianos; 200 reales cuestan 137879.61598482904 pesos colombianos y 500 reales cuestan 344699.0399620726 pesos colombianos.