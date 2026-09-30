La decisión fue anunciada por el mandatario este miércoles, mientras Monsalve permanecía bajo atención médica en Bogotá luego de ser llevado a una clínica para recibir valoración de especialistas.

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia la penitenciaría de Cómbita, en Boyacá. El mandatario justificó la decisión al señalar que el interno habría incumplido de manera reiterada el régimen carcelario y sostuvo que durante su Gobierno no habrá privilegios para las personas privadas de la libertad.

La decisión se conoció mientras Monsalve permanece bajo atención médica en Bogotá. El exparamilitar fue trasladado el martes 29 de septiembre a una clínica por una aparente afectación cardiovascular y, según información entregada por el Inpec a medios de comunicación, quedó bajo valoración de especialistas.

Monsalve es una figura central en el proceso judicial que involucró al expresidente Álvaro Uribe Vélez, debido a sus declaraciones sobre el exmandatario y su entorno. El interno, condenado por secuestro extorsivo, permanece recluido desde hace años y ha sido uno de los principales testigos dentro de las investigaciones relacionadas con presunta manipulación de testigos.

¿Por qué Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve a Cómbita?

De la Espriella anunció que Monsalve será trasladado de La Picota a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, después de acusarlo públicamente de haber incumplido de manera sistemática las normas del régimen penitenciario. El presidente también afirmó que las cárceles no pueden convertirse en lugares desde los cuales las personas privadas de la libertad continúen realizando actividades criminales.

“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de X. Según reportes publicados este miércoles, la orden de traslado continúa vigente mientras el interno permanece bajo valoración médica en Bogotá.

En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita.



No voy a permitir que las cárceles de Colombia se… pic.twitter.com/Jv3eqI7lUb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

¿Qué le pasó a Juan Guillermo Monsalve y por qué fue hospitalizado en Bogotá?

Monsalve fue trasladado a una clínica de Bogotá durante la mañana del martes 29 de septiembre, después de presentar una aparente afectación cardiovascular. El traslado se produjo alrededor de las 6:30 a. m. por disposición del médico de turno, de acuerdo con información de Caracol Radio, y posteriormente el Inpec confirmó que el interno permanecía bajo valoración de especialistas.

La hospitalización ocurrió en medio de la decisión de trasladarlo a Cómbita. Hasta el momento de los reportes conocidos, la información disponible señala que el exparamilitar permanecía en el centro médico y que la orden penitenciaria no había sido cancelada, por lo que su eventual traslado a la cárcel de Boyacá dependerá de su situación médica y de las determinaciones de las autoridades penitenciarias.

Monsalve, quien cumple una condena de 44 años por secuestro extorsivo, permanece bajo evaluación médica en Bogotá tras ser trasladado a una clínica durante la mañana. vía X @ElPensador75

¿Quién es Juan Guillermo Monsalve y por qué cumple una condena de 44 años?

Juan Guillermo Monsalve, quién fue integrante del grupo criminal Los Rastrojos, permanece recluido en la cárcel La Picota desde 2008 y cumple una condena de 44 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo. En este sentido, su historia adquirió especial relevancia pública por su relación con la finca Guacharacas, propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Monsalve sostuvo que durante el tiempo que estuvo relacionado con ese lugar conoció actividades de grupos armados y posteriormente realizó señalamientos sobre presuntos vínculos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe con estructuras paramilitares. Esas afirmaciones fueron retomadas dentro de las investigaciones que terminaron involucrando al expresidente en un proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal.

¿Por qué Juan Guillermo Monsalve es un testigo clave en el proceso contra Álvaro Uribe?

Las declaraciones de Monsalve tuvieron un papel central en el proceso contra Uribe ya que el exparamilitar afirmó que el abogado Diego Cadena, quien representaba al expresidente, lo contactó durante su reclusión para que modificara sus declaraciones a cambio de eventuales beneficios judiciales. Una de las principales pruebas relacionadas con esos contactos fueron grabaciones realizadas por Monsalve durante visitas a la cárcel.

Durante el juicio contra Uribe, la jueza Sandra Liliana Heredia admitió como prueba las grabaciones realizadas con relojes espía y sostuvo que las actuaciones analizadas buscaban lograr que Monsalve se retractara de sus declaraciones. En julio de 2025, la jueza declaró a Uribe responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión en octubre de 2025.