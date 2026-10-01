El déficit fiscal de Colombia llegó al 6,4% del PIB en 2025.

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El Gobierno de Colombia confirmó que las conversaciones que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están enfocadas principalmente en el ajuste fiscal que busca implementar para mejorar la situación de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Miguel José Gómez Martínez, explicó que la estrategia de austeridad contempla tres etapas y que algunas de las medidas deberán pasar por el Congreso.

Durante una rueda de prensa junto al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, el funcionario detalló que el primer paso estará relacionado con el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo trámite continúa actualmente en el Congreso.

La deuda pública de Colombia podría cerrar el año por encima del 66% del PIB, de acuerdo con el Banco de la República. Shutterstock

¿En qué consisten las tres etapas del ajuste fiscal de Colombia?

De acuerdo con el ministro de Hacienda, el Gobierno plantea avanzar en un proceso dividido en tres etapas para enfrentar la situación fiscal del país.

La primera corresponde a la discusión y aprobación del presupuesto de 2027, que continúa su trámite legislativo y tendría su votación en las plenarias entre el 13 y el 15 de octubre.

La segunda fase contempla una iniciativa que el Ejecutivo denomina ley de rescate. Gómez explicó que el Gobierno lleva varias semanas trabajando en este proyecto y que espera presentarlo ante el Congreso dentro de unos días.

El ministro señaló que la intención es radicarlo “en unos diez o doce días”, aunque evitó entregar más detalles mientras se espera la aprobación del presupuesto.

Finalmente, la tercera etapa estaría vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo, que podría incorporar medidas relacionadas con el tamaño del Estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

¿Qué dijo el Banco de la República sobre las conversaciones con el FMI?

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó que la entidad considera favorable que el Gobierno esté dialogando con el FMI y buscando medidas para mejorar las cuentas públicas.

Villar afirmó que el organismo emisor está dispuesto a respaldar las gestiones que sean necesarias si posteriormente se toman decisiones relacionadas con programas específicos, créditos u otros asuntos vinculados con el FMI.

Sin embargo, aclaró que actualmente no cuenta con información adicional para referirse al contenido de las conversaciones.

“No se está tratando de negociación sobre los instrumentos del banco”, aseguró el gerente del Banco de la República.

También descartó que el proceso tenga como objetivo inicial respaldar las reservas internacionales de Colombia, que, según explicó, son “suficientemente grandes”.

¿Por qué Colombia acudió al FMI?

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el pasado domingo que el Gobierno había decidido recurrir al FMI, al señalar que el país atraviesa una situación fiscal crítica.

En esa intervención, el mandatario aseguró que los contactos con el organismo internacional buscan alcanzar “una salida negociada a la crisis”.

“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó.

El anuncio se produjo después de que representantes del Gobierno colombiano se reunieran en Bogotá con Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI. En esos encuentros participaron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República.

¿Cuál es el déficit fiscal de Colombia y cómo podría aumentar?

El panorama de las finanzas públicas es uno de los principales motivos detrás del ajuste planteado por el Gobierno.

Según la información presentada, el déficit fiscal de Colombia llegó al 6,4% del PIB en 2025, mientras que en 2024 había alcanzado el 6,7%, sin contar los años marcados por la pandemia de covid-19.

Además, el Banco de la República advirtió que, si no se aplican medidas correctivas, el déficit podría subir hasta el 7,4% del PIB durante 2026 y alcanzar el 9,4% en 2027.

A este escenario se suma el impacto económico de la reconstrucción tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Las estimaciones citadas sitúan el costo de esa recuperación entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, lo que reduciría todavía más el margen fiscal del Gobierno.

Por otra parte, la deuda pública de Colombia podría cerrar el año por encima del 66% del PIB, de acuerdo con el Banco de la República.

Con información de EFE.-