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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió este lunes a los integrantes de los grupos criminales que deberán someterse a la Justicia o enfrentar operaciones de la Fuerza Pública, luego de la muerte de siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, Magdalena.

Durante un consejo de ministros realizado en Bogotá, el mandatario se refirió a la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de esa estructura, y de otros seis integrantes del grupo. “Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”, afirmó De la Espriella.

¿Qué dijo De la Espriella sobre los delincuentes de Colombia?

El presidente aseguró que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras criminales que actúan en distintas zonas del país y reiteró que la alternativa planteada por las autoridades es el sometimiento a la Justicia.

La declaración se produjo después de un operativo de la Fuerza Pública en Santa Marta que dejó siete integrantes de las ACSN muertos, entre ellos alias Cholo, señalado por las autoridades como uno de los principales mandos de la organización.

De la Espriella también anunció que viajaría a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad y revisar directamente la situación que se presenta en el territorio.

De la Espriella lanza advertencia a los delincuentes: “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”. EFE/ STR

¿Qué pasó con alias Cholo en Santa Marta?

Alias Cholo era señalado como el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y, según las autoridades, tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años.

El Gobierno también lo relacionaba con la coordinación de rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia Centroamérica. Su muerte se produjo durante un operativo de la Fuerza Pública contra integrantes de esta estructura armada.

Además de los siete muertos, las autoridades reportaron tres personas capturadas durante el procedimiento.

Entre el material incautado se encuentran 10 fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas, además de otros elementos de uso bélico.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el paro armado en Santa Marta?

Después del operativo, el Gobierno señaló que la organización criminal estaría promoviendo un paro armado de 48 horas como respuesta a las acciones de la Fuerza Pública.

De la Espriella afirmó que las autoridades no permitirán que los grupos armados utilicen amenazas contra la población civil para ejercer control sobre los territorios.

La situación aumentó la tensión en Santa Marta. Según reportes de medios locales citados por EFE, dos buses de transporte público fueron incendiados y hombres armados bloquearon La Troncal, una de las principales vías que conecta a la capital del Magdalena con municipios del norte del departamento.

¿Quién es alias Pinocho y por qué es objetivo del Gobierno?

Tras el operativo, De la Espriella señaló a Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho, como uno de los principales objetivos de las acciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El mandatario lo identificó como jefe y financiador de la organización criminal y aseguró que las operaciones continuarán para afectar su estructura de mando, capacidad operativa y fuentes de financiación.

Con información de EFE.-