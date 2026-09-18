El presidente rechazó la posibilidad de un intercambio planteado por el ELN tras la confirmación del secuestro de tres policías de la Dijín y una ciudadana en Norte de Santander.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, rechazó el 17 de septiembre una propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) relacionada con un posible canje de personas secuestradas. La organización confirmó que mantiene retenidos a tres integrantes de la Dijín de la Policía y a una ciudadana, quienes fueron interceptados el pasado 17 de agosto en Norte de Santander.

Los secuestrados son el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dijín, además de la ciudadana Angi Jácome. Los cuatro fueron interceptados cuando se movilizaban por la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en un sector rural de Bucarasica conocido como La Curva.

El ELN aseguró en un comunicado que las cuatro personas se encuentran en buenas condiciones de salud y señaló que mantiene abierta la posibilidad de una eventual liberación o canje. De la Espriella, por su parte, afirmó que no aceptará esa alternativa y sostuvo que las operaciones de la Fuerza Pública para localizar a los secuestrados continuarán.

Qué dijo De la Espriella sobre el canje propuesto por el ELN

A través de su cuenta de X, De la Espriella confirmó que el ELN había reconocido tener en su poder a los tres policías y a la civil y rechazó públicamente la posibilidad de un intercambio. El mandatario sostuvo que los cuatro deben ser liberados y señaló que desde el 17 de agosto había ordenado desplegar las capacidades de la Fuerza Pública para ubicarlos y llevar ante la justicia a los responsables.

El presidente también indicó que las operaciones contra las estructuras del ELN continuarán dentro del marco de la Constitución y la ley. Su pronunciamiento se produjo después de que el grupo armado difundiera información sobre los secuestrados y mencionara la posibilidad de un canje como una alternativa para recuperar su libertad.

El presidente rechazó la posibilidad de un intercambio planteado por el ELN tras la confirmación del secuestro de tres policías de la Dijín y una ciudadana en Norte de Santander. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Qué se sabe de los policías y la civil secuestrados en Norte de Santander

El secuestro ocurrió el 17 de agosto de 2026, cuando los tres integrantes de la Dijín y Angi Jácome se desplazaban por la carretera entre Cúcuta y Ocaña. Según los reportes publicados sobre el caso, fueron interceptados por hombres armados en una zona rural de Bucarasica, Norte de Santander.

Un mes después, el ELN confirmó que mantenía a las cuatro personas retenidas y difundió una prueba de supervivencia de los uniformados. La organización también formuló acusaciones contra los agentes, mientras que las autoridades mantienen las operaciones para localizar a los secuestrados. El caso ocurre en Norte de Santander, una región donde operan distintos grupos armados y donde en los últimos días también se registraron operaciones de rescate de personas que permanecían secuestradas.