Alerta en Santander: ofrecen $100 millones de recompensa tras amenazas y ataques contra funcionarios del Inpec.

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Las autoridades de Santander reforzaron las medidas de seguridad para los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ante una serie de hechos violentos e intimidatorios registrados en los últimos días.

Como parte de la respuesta oficial, se anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Del total, $20 millones estarán destinados a establecer la identidad del hombre que aparece en videos en los que advierte sobre un supuesto “plan pistola” contra personal penitenciario.

La decisión se produjo después de distintos episodios que son materia de investigación, entre ellos un ataque armado contra un dragoneante, la circulación de panfletos y videos amenazantes y el hallazgo de un cilindro cerca de la cárcel de Palogordo, en Girón.

Ataque contra un funcionario del Inpec y amenazas: qué investigan las autoridades

Uno de los episodios ocurrió el 18 de septiembre, cuando el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez fue atacado con un arma de fuego en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. El funcionario sufrió una herida en una pierna y las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación.

A este hecho se sumaron panfletos atribuidos a una organización que se identifica como La Estructura, con mensajes dirigidos contra trabajadores del sistema penitenciario.

Las amenazas también llegaron a las redes sociales. En diferentes videos aparece un hombre encapuchado y armado que menciona a funcionarios del Inpec y al denominado Plan Dominó.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga trabaja para determinar quién es la persona que aparece en las grabaciones, cuándo se realizaron y desde qué lugar fueron difundidas. La veracidad y el alcance de las amenazas también forman parte de la investigación.

Las autoridades analizan, además, si estos episodios podrían estar vinculados con retaliaciones de estructuras criminales tras el traslado de internos considerados de alta peligrosidad a Palogordo.

Hallaron un cilindro cerca de la cárcel de Palogordo: qué ocurrió

El viernes 18 de septiembre fue encontrado un cilindro en inmediaciones de la prisión de Palogordo, acompañado por mensajes intimidatorios dirigidos al personal del Inpec.

El hallazgo activó un operativo con intervención de personal especializado. Tras realizar la inspección correspondiente, las autoridades descartaron que el cilindro contuviera explosivos.

Ahora, los organismos de seguridad buscan determinar si este episodio, los panfletos, los videos y el ataque contra el dragoneante están relacionados entre sí o corresponden a hechos diferentes.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, participó de una reunión en el establecimiento penitenciario junto con representantes del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana y el Inpec para evaluar las medidas de protección.

“Estamos hablando de una recompensa de 100 millones de pesos, una parte la pone Santander y otra los municipios del área metropolitana, con el fin de dar con los responsables que han venido cometiendo estos hechos violentos”, señaló el gobernador.

Recompensa de $100 millones: qué información buscan las autoridades

La recompensa será financiada conjuntamente por la Gobernación de Santander y los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, según explicó el secretario de Seguridad de Girón, Juan José Gómez.

El objetivo es obtener información que permita identificar y capturar a los responsables de los hechos contra el Inpec. La búsqueda comprende datos relacionados con la instalación del cilindro, la distribución de los mensajes intimidatorios y las amenazas difundidas mediante redes sociales.

Del monto total, $20 millones fueron destinados específicamente a obtener información sobre la identidad del hombre que aparece en los videos investigados por las autoridades.

Mientras avanzan las pesquisas, los funcionarios penitenciarios recibieron recomendaciones de autoprotección y acompañamiento de la Fuerza Pública durante sus desplazamientos, con medidas que comprenden rutas hacia Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

Investigan si las amenazas están relacionadas con traslados de internos

Durante las últimas semanas, la cárcel de Palogordo recibió internos considerados de alta peligrosidad trasladados desde otras regiones. Entre ellos se encuentran Digno Palomino, señalado como integrante de Los Pepes, y alias Firu, relacionado con las disidencias de Calarcá en Antioquia.

Las autoridades investigan si confrontaciones entre organizaciones criminales o posibles retaliaciones contra sus integrantes podrían trasladarse a Santander. Por esta razón, también evalúan el impacto de los movimientos penitenciarios sobre la seguridad local.

Según la información oficial suministrada, también se estudia una posible participación de integrantes de Los Costeños en parte de las intimidaciones contra directivos y trabajadores del Inpec. En ese contexto aparecen mencionados los internos conocidos como alias Negro Over y “Jerry”.

El foco ahora está puesto en establecer si existe una conexión entre los distintos episodios, identificar a quienes están detrás de las amenazas y reforzar la protección de los trabajadores penitenciarios mientras continúan las investigaciones.