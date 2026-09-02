El encuentro ocurrió en medio de la situación que atraviesan las zonas afectadas por el fuerte sismo.

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El papa León XIV y el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvieron este miércoles 2 de septiembre su primera conversación telefónica oficial desde que el mandatario asumió la Presidencia. Durante la llamada, uno de los asuntos principales fue el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto y que dejó una grave emergencia en diferentes regiones.

La conversación fue confirmada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que señaló que el pontífice expresó nuevamente su cercanía con las personas afectadas por el movimiento telúrico y con quienes trabajan en la atención de la emergencia.

¿Qué hablaron el papa León XIV y Abelardo De La Espriella?

De acuerdo con el comunicado divulgado por El Vaticano, León XIV reiteró su solidaridad con quienes han sufrido las consecuencias del terremoto registrado en Colombia.

El papa hizo especial referencia a las familias de las personas fallecidas, a los heridos y a los equipos que continúan participando en las labores de rescate y asistencia humanitaria.

La conversación también permitió abordar la situación general del país y la realidad de las regiones que resultaron afectadas por el sismo.

Papa León XIV habló con el presidente Abelardo De La Espriella: el terremoto en Colombia fue uno de los temas centrales. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué dijo el papa León XIV sobre el terremoto en Colombia?

El terremoto del 10 de agosto ya había generado mensajes de solidaridad por parte del máximo representante de la Iglesia Católica. Días después de la emergencia, León XIV manifestó su pesar por las consecuencias que dejó el fenómeno natural.

En aquella oportunidad, el pontífice expresó su cercanía con las familias que perdieron a sus seres queridos y pidió transmitir sus condolencias a quienes enfrentaban las consecuencias de la tragedia.

Con la llamada al presidente De La Espriella, el papa volvió a poner el foco en las comunidades afectadas y en las personas que todavía enfrentan las consecuencias del desastre.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto?

El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto dejó un impacto considerable en el centro y suroccidente de Colombia.

Según el balance citado en el reporte sobre la emergencia, 331 personas murieron, 4.449 resultaron heridas y alrededor de 406.963 quedaron damnificadas.

Con información de EFE.-