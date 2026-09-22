Llega una fuerte tormenta para este martes 22 de septiembre: lluvias intensas y aumento de la nubosidad en Colombia

El clima en Colombia para el 22 de septiembre estará marcado por la presencia de lluvias en diferentes puntos del territorio, aunque las condiciones y las temperaturas variarán considerablemente de una ciudad a otra.

Según el pronóstico de Meteored, el mapa meteorológico muestra precipitaciones en ciudades del centro, norte, occidente, oriente y sur del país. En varios puntos, además, aparecen condiciones asociadas a tormentas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, el contraste será importante, Bogotá registrará valores entre los 10 °C y los 22 °C, mientras que en Puerto Carreño la máxima llegará a los 35 °C.

Clima en Colombia: ¿dónde se esperan lluvias el 22 de septiembre?

El pronóstico de Meteored muestra un panorama de precipitaciones distribuidas en distintas regiones de Colombia, aunque esto no implica que las lluvias tengan la misma intensidad o duración en todas las ciudades.

Entre los puntos donde el mapa muestra lluvias acompañadas por actividad eléctrica aparecen Cartagena de Indias, Caucasia, Bucaramanga, Arauca, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Cali, Albania, San José del Guaviare, Mitú y Tarapacá .

Para Bogotá, en tanto, el mapa anticipa lluvias y temperaturas considerablemente más bajas que en buena parte del territorio nacional. La capital tendrá una máxima de 22 °C y una mínima de 10 °C.

También se esperan precipitaciones en Nuquí, donde los registros oscilarán entre los 24 °C y los 28 °C.

Pronóstico del tiempo: ¿qué temperaturas se esperan en Colombia?

Además de las precipitaciones, el pronóstico refleja una amplia diferencia térmica entre las ciudades relevadas.

En Cartagena de Indias, la temperatura se ubicará entre los 24 °C y los 30 °C, mientras que Caucasia alcanzará los 31 °C y tendrá una mínima de 24 °C.

En Bucaramanga, los valores estarán entre los 20 °C y 27 °C. Por su parte, Cali tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C.

Hacia otras regiones del país se esperan registros superiores. Arauca llegará a los 33 °C; Puerto Inírida, a los 34 °C; y Puerto Carreño tendrá la temperatura máxima más elevada entre los puntos mostrados en el mapa, con 35 °C.

En el sur, San José del Guaviare y Mitú alcanzarán los 32 °C, mientras que Tarapacá llegará a los 34 °C.