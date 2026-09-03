Nokia vuelve a apostar por los celulares básicos. El nuevo equipo prioriza autonomía, resistencia y funciones esenciales.

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HMD Global presentó el Nokia 300 Charge, un celular básico que recupera la filosofía de aquellos teléfonos que se hicieron famosos por su sencillez y suma una característica poco habitual: una batería de 3.700 mAh que puede superar los 40 días de auto no mía en espera y utilizarse para cargar otros dispositivos .

El nuevo modelo toma varios elementos del Nokia 1100 lanzado en 2003. No tiene aplicaciones ni está pensado para navegar por internet: su apuesta está en las llamadas, los mensajes, la radio, la linterna y una batería que busca alejar al usuario del cargador durante semanas .

¿Cómo es el nuevo Nokia 300 Charge?

El Nokia 300 Charge tiene una pantalla compacta de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles y conserva el formato tradicional de teclado físico. En lugar de competir con los smartphones actuales por tamaño de pantalla, cámaras o potencia, el equipo está diseñado para cumplir con las funciones más básicas de un celular.

En su interior incorpora un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. El espacio puede ampliarse mediante una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

El dispositivo funciona con el sistema S30+ y está orientado a una experiencia sin aplicaciones modernas ni acceso convencional a redes sociales, plataformas de streaming o servicios que requieran un smartphone.

Su conectividad también es mucho más limitada que la de los teléfonos actuales, ya que utiliza redes 2G GSM 900/1800. Esto significa que su funcionamiento depende de que ese tipo de infraestructura continúe disponible en el lugar donde se utilice.

¿Cuánto dura la batería del Nokia 300 Charge?

La batería es, sin dudas, el principal atractivo del nuevo celular de Nokia. El Nokia 300 Charge incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh, una capacidad especialmente elevada para un teléfono básico.

De acuerdo con las especificaciones difundidas por HMD Global, el equipo puede alcanzar más de 40 días de autonomía en modo de espera con una sola carga. En conversación, la duración anunciada llega hasta las 37,9 horas.

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La autonomía real puede variar dependiendo de factores como la cobertura disponible, el tiempo de llamadas, el uso de la linterna y otras funciones del equipo. Aun así, la cifra de más de 40 días marca una diferencia importante frente a la mayoría de los smartphones.

Además, que la batería sea extraíble recupera una característica que prácticamente desapareció de los celulares modernos.

¿El Nokia 300 Charge puede cargar otros celulares?

Sí. Una de las funciones más llamativas del Nokia 300 Charge es que puede utilizarse como una fuente de energía de emergencia para otros dispositivos.

El teléfono incorpora un puerto USB-C capaz de entregar hasta 10 vatios de potencia, lo que permite compartir parte de su batería con otros equipos compatibles. La función puede activarse mediante un botón físico situado en uno de los laterales.

De esta manera, el celular puede convertirse en una especie de batería portátil cuando otro teléfono, unos audífonos u otro dispositivo se queda sin energía y no hay un enchufe cerca.

Es una función particularmente coherente con la propuesta del equipo: mientras un smartphone necesita ser recargado constantemente, el Nokia 300 Charge busca permanecer encendido durante semanas y, eventualmente, ayudar a mantener funcionando otro dispositivo.

¿Cuándo llegará el Nokia 300 Charge a Colombia?

Por el momento, la disponibilidad del Nokia 300 Charge en Colombia debe tomarse con cautela. El equipo fue presentado inicialmente para determinados mercados y no existe confirmación en la información suministrada de una fecha oficial de lanzamiento, precio o comercialización específica para Colombia.