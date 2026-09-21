José Manuel Restrepo llegó a Nueva York para representar a Colombia en la ONU: cuándo será su intervención ante la Asamblea General.

Su participación incluye la Asamblea General de Naciones Unidas y reuniones sobre inversión y cooperación.

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ya se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde asumirá la representación del país durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El funcionario fue recibido públicamente por Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y confirmó que espera reunirse con él durante su estadía.

Restrepo viajó por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, quien no asistirá personalmente al encuentro internacional. El vicepresidente tendrá su intervención ante la Asamblea General el jueves 24 de septiembre de 2026, como parte de la agenda de alto nivel que reúne a delegaciones de diferentes países.

¿Qué hará José Manuel Restrepo en Nueva York?

La visita del vicepresidente tendrá varios frentes. Además de representar a Colombia ante Naciones Unidas, Restrepo desarrollará encuentros con representantes internacionales, organismos multilaterales, empresarios y posibles inversionistas.

El Gobierno busca aprovechar la presencia de la delegación colombiana en Nueva York para mostrar oportunidades de inversión y explorar mecanismos de cooperación que puedan traducirse en recursos para proyectos en el país.

La agenda también contempla conversaciones sobre las relaciones de Colombia con otros Estados y reuniones de carácter bilateral.

¿Cuándo hablará José Manuel Restrepo ante la ONU?

El vicepresidente colombiano tiene programada su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas para el jueves 24 de septiembre.

En esa jornada, Restrepo llevará la representación oficial de Colombia y expondrá la posición del Gobierno frente a los asuntos que hacen parte de la agenda internacional.

La participación ocurre durante la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, cuya semana de alto nivel se desarrolla en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.

Para el Gobierno colombiano, la cita representa además una oportunidad para presentar ante otros países sus prioridades en materia de relaciones internacionales, economía, seguridad, inversión y cooperación.

José Manuel Restrepo llegó a Nueva York para representar a Colombia en la ONU: cuándo será su intervención ante la Asamblea General. EFE

¿Quiénes acompañan a José Manuel Restrepo en Estados Unidos?

El canciller Ómar Bula acompaña al vicepresidente durante esta misión internacional.

En la delegación también participan la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el embajador permanente de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona.

Con información de EFE.-