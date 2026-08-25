La iniciativa deberá pasar por el Congreso de la República.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que prepara un nuevo Estatuto Antiterrorista en Colombia, una iniciativa que busca establecer una definición legal de las organizaciones terroristas y crear un mecanismo para determinar qué grupos pueden ser incluidos en una lista oficial . El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien confirmó que el proyecto será presentado ante el Congreso de la República .

La propuesta llega en medio de la preocupación de las autoridades por diferentes hechos de violencia y por los incendios registrados en varios municipios del país, especialmente en Tolima. Según explicó Lara, el objetivo es dotar al Estado de herramientas jurídicas específicas para actuar contra determinadas estructuras criminales.

¿Qué es el nuevo Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno?

El proyecto pretende llenar un vacío que, de acuerdo con el ministro del Interior, existe actualmente en la legislación colombiana. Aunque Colombia ya tiene tipificado el delito de terrorismo, no cuenta con una definición específica de lo que jurídicamente sería una “organización terrorista” .

La iniciativa buscaría establecer esa definición mediante una ley y, a partir de allí, crear un procedimiento para determinar qué organizaciones pueden ser incluidas en un listado oficial.

El Gobierno sostiene que este mecanismo permitiría concentrar las nuevas herramientas en estructuras previamente identificadas, en lugar de aplicar las medidas de manera general a todos los ciudadanos.

Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara nuevo Estatuto Antiterrorista: qué cambiaría y cuáles serían los puntos clave. Fuente: Policía Nacional de Colombia Policía Nacional de Colombia

¿Cómo funcionaría la lista de organizaciones terroristas?

Uno de los puntos centrales del proyecto sería la creación de una lista de organizaciones terroristas. La inclusión o exclusión de un grupo no quedaría, según las explicaciones entregadas por Lara, a decisión discrecional del Gobierno.

El mecanismo tendría que ser establecido por la propia legislación y debería contemplar criterios para determinar qué organizaciones cumplen las condiciones para aparecer en el listado.

Esto significa que el proyecto todavía debe definir aspectos fundamentales, como el procedimiento, las autoridades que intervendrían y las condiciones necesarias para que una estructura sea incorporada o retirada de la lista.

¿Qué garantías tendrían las personas vinculadas a estas organizaciones?

El ministro Rodrigo Lara también señaló que la propuesta deberá incorporar garantías de debido proceso y derecho a la defensa para quienes puedan resultar afectados por la aplicación del nuevo estatuto.

La intención, según explicó, es que la clasificación de una organización no dependa simplemente de una decisión política. El procedimiento tendría que estar respaldado por las reglas establecidas en la ley y por las actuaciones de las autoridades competentes.

Por eso, uno de los debates que tendrá que enfrentar el proyecto cuando llegue al Congreso será precisamente la forma en que se garantizarán los derechos de las personas vinculadas a los grupos incluidos.

¿A qué organizaciones se aplicaría el Estatuto Antiterrorista?

El Gobierno todavía no presentó públicamente un listado definitivo de organizaciones que quedarían cobijadas por el eventual estatuto.

Lara explicó que el alcance de la iniciativa estaría dirigido a organizaciones que sean incluidas formalmente en el listado y no a la población colombiana en general.

Además, anticipó que se trataría de un número limitado de estructuras. El ministro habló de acciones dirigidas contra tres o cuatro organizaciones que serían clasificadas bajo esta categoría, aunque los nombres y criterios deberán quedar definidos mediante el proceso establecido en la nueva legislación.

¿Qué medidas especiales podría incluir el nuevo estatuto?

Aunque el proyecto todavía no ha sido radicado y, por lo tanto, sus artículos definitivos no se conocen, el Gobierno anticipó que podría contemplar herramientas jurídicas especiales para combatir a las organizaciones incluidas en el listado.

Entre los aspectos mencionados por Lara aparece la posibilidad de establecer un régimen penitenciario especial para integrantes de estas estructuras y contemplar un tratamiento más severo para determinados delitos.

Sin embargo, estos puntos todavía deberán quedar plasmados en el texto que el Ejecutivo presente ante el Congreso y posteriormente tendrán que surtir el trámite legislativo correspondiente.

¿Cuándo se presentará el Estatuto Antiterrorista ante el Congreso?

El Gobierno nacional confirmó que el proyecto de Estatuto Antiterrorista deberá ser presentado ante el Congreso de la República, donde tendrá que surtir el trámite legislativo antes de convertirse en ley.

Por ahora, el Ejecutivo ha dado a conocer los principales objetivos de la iniciativa, pero todavía no existe un texto definitivo aprobado por el Legislativo. Por esa razón, los detalles sobre las sanciones, los procedimientos de inclusión y exclusión y las medidas especiales podrían modificarse durante la discusión parlamentaria.