El Gobierno de De La Espriella capturó a más de 21.000 criminales e incautó casi 100 toneladas de droga desde agosto.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, informó este sábado 19 de septiembre de 2026 que desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, las autoridades han capturado a 21.940 presuntos criminales e incautado 92.621 kilos de estupefacientes y 2.316 armas de fuego.

“ No les daremos tregua. Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia en cada rincón de Colombia ”, afirmó De la Espriella.

Además, en las últimas 24 horas, las autoridades capturaron a 42 personas y un supuesto integrante de una organización dedicada al narcotráfico falleció, aunque el mandatario no especificó de qué grupo era ni dónde se desarrolló la operación.

El Gobierno de De La Espriella capturó a más de 21.000 criminales e incautó casi 100 toneladas de droga desde agosto. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Fuerza Pública de Colombia incautó más de 3.000 kilos de droga en 24 horas

En ese periodo, las fuerzas de seguridad incautaron 2.411 kilos de marihuana, 900 kilos de cocaína y 75 kilos de base de coca, y decomisaron 30 armas de fuego y 642 municiones.

También intervinieron tres minas ilegales y afectaron 18 bienes vinculados, según el Gobierno, con actividades criminales.

Según el comandante del Ejército, el mayor general José Bertulfo Soto, uno de los operativos tuvo lugar en el municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia, donde soldados del Ejército, junto con la Fuerza Aeroespacial y la Policía, sostuvieron combates con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

Operativo en El Bagre dejó un muerto y cuatro capturados

El resultado fue la muerte de una persona y la captura de cuatro integrantes de la estructura criminal, entre ellos alias Isaías, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la banda, con 16 años de trayectoria criminal, según la información castrense.

Durante esa operación fueron incautados fusiles, munición y material empleado para delinquir, agregó Soto, quien afirmó que las autoridades mantendrán la presión sobre las organizaciones armadas que operan en esa zona.

Con información de EFE-.