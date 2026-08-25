La propuesta llevaría la transferencia mensual hasta $400.000, aunque todavía no está vigente (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció que buscará aumentar a $400.000 mensuales el subsidio de Colombia Mayor, una medida que, de concretarse, modificaría de manera importante las transferencias que actualmente reciben millones de adultos mayores en Colombia. El anuncio corresponde a una propuesta del nuevo Gobierno y no significa que el nuevo monto ya haya comenzado a pagarse.

La iniciativa fue planteada mientras la administración analiza la situación presupuestal del programa.

De acuerdo con Prosperidad Social, Colombia Mayor cerró 2025 con una ampliación de cobertura hasta 3 millones de personas mayores, mientras que el esquema actual contempla transferencias diferenciadas según la edad.

¿Cuánto pagaría Colombia Mayor con el aumento anunciado por Abelardo De La Espriella?

La propuesta del presidente contempla llevar el subsidio de Colombia Mayor hasta $400.000 mensuales por beneficiario.

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Ese valor representaría un incremento considerable frente a las transferencias vigentes. Actualmente, el programa mantiene un monto general de $80.000 mensuales, mientras que existe una transferencia diferenciada de $230.000 para mujeres de 70 años o más y hombres de 75 años o más, de acuerdo con la regulación vigente.

Por eso, los $400.000 deben entenderse por ahora como el monto anunciado por el Gobierno, y no como una nueva tarifa que los beneficiarios puedan reclamar desde este momento.

¿Quiénes serían los beneficiarios de Colombia Mayor con el nuevo subsidio de $400.000?

La propuesta está dirigida a las personas mayores que hacen parte de Colombia Mayor, programa administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

El programa busca entregar una transferencia económica a adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, especialmente a quienes no cuentan con una pensión o ingresos suficientes para subsistir.

Prosperidad Social informó que la cobertura del programa llegó a 3 millones de personas mayores, por lo que ese es el universo de beneficiarios que actualmente atiende Colombia Mayor.

¿Cuáles son los requisitos para recibir Colombia Mayor en 2026?

Para ingresar al programa, Prosperidad Social establece una serie de condiciones que deben ser verificadas antes de la asignación del beneficio.

Los principales requisitos son:

Ser ciudadano colombiano.

Haber residido durante los últimos 10 años en Colombia.

Tener como mínimo tres años menos de la edad exigida para pensionarse por vejez.

No contar con ingresos o rentas suficientes para subsistir.

Estar clasificado en los grupos A o B del Sisbén IV, o hasta C1 dentro del grupo C.

Además, la persona debe pasar por el proceso de validación de la información y posteriormente por la metodología de priorización establecida por el programa.

¿Cómo saber si una persona está en el listado de Colombia Mayor?

Las personas mayores pueden consultar su situación directamente en la Oficina del Adulto Mayor de la alcaldía de su municipio. En Bogotá, el trámite se realiza a través de las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.

Una vez asignado un cupo, la entidad territorial debe informar al beneficiario a través de los medios registrados. También es posible solicitar información mediante los canales de atención de Prosperidad Social.

Esto es especialmente importante ante el anuncio del aumento a $400.000: la persona no debe asumir que ya tiene derecho al nuevo valor solamente por cumplir las condiciones de ingreso.

¿Desde cuándo se pagaría el subsidio de Colombia Mayor de $400.000?

Por ahora no hay una fecha oficial de inicio para el pago de $400.000.

La propuesta de De La Espriella contempla primero garantizar la continuidad financiera de Colombia Mayor y posteriormente avanzar con el aumento. El anuncio se produjo en medio de una discusión sobre los recursos necesarios para sostener las transferencias durante el resto de 2026.

De hecho, Prosperidad Social salió al paso de las declaraciones del entonces presidente electo y aseguró el 3 de agosto que los recursos del programa estaban garantizados, además de explicar que para 2026 se habían definido fuentes de financiación mediante el CONPES 4176 de 2025.

Por lo tanto, hasta que el Gobierno expida las disposiciones que modifiquen oficialmente el valor de la transferencia, el monto de $400.000 no debe considerarse un pago vigente.