El primer sueldo presidencial fue distribuido entre dos instituciones que atienden a adultos mayores.

El presidente Abelardo De La Espriella destinó la totalidad de su primer sueldo como jefe de Estado a dos hogares geriátricos de Quimbaya, Quindío. La decisión se conoció durante la visita que realizó al municipio el viernes 11 de septiembre, donde recorrió las instituciones y compartió con los adultos mayores.

Según informó la Presidencia de la República, los recursos fueron distribuidos entre los hogares Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús, como parte de una promesa que el mandatario aseguró haber realizado durante la campaña presidencial.

De La Espriella entregó su primer sueldo a dos hogares geriátricos

El mandatario explicó que la donación busca respaldar la atención de los adultos mayores y contribuir con obras que requieren atención en las instituciones beneficiadas. Durante la jornada estuvo acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

“Doné la totalidad de mi primera asignación básica como Presidente, distribuyéndola entre estos hogares para apoyar a nuestros abuelitos y poner en marcha obras prioritarias que necesitan con urgencia”, afirmó De La Espriella.

Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro.



En mi visita a Quimbaya llegué a los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús para mirar a los ojos a nuestros adultos mayores y recordarles algo fundamental: no están solos. Hoy tienen… pic.twitter.com/VeUYStmgOM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026

El presidente prometió donar su salario todos los meses

La entrega realizada en Quimbaya sería la primera de una iniciativa que, según anunció el mandatario, continuará durante su Gobierno. Su intención es visitar cada mes una región diferente para destinar allí su asignación presidencial a una causa social o benéfica.

“Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas”, sostuvo.

Los adultos mayores fueron protagonistas de la visita a Quindío

Durante el recorrido, De La Espriella destacó el aporte de las personas mayores y sostuvo que el país debe responder con acciones concretas a quienes dedicaron sus vidas a Colombia. “Nuestros viejitos entregaron sus mejores años a Colombia. Ahora Colombia tiene el deber de responderles con gratitud, dignidad y hechos”, manifestó.

La primera dama también difundió imágenes de la jornada, en la que hubo encuentros con adultos mayores y familias, además de la entrega de materiales para procesos de reconstrucción, sillas de ruedas y otras ayudas. El presidente cerró su visita reiterando su compromiso con los residentes de Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús.