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La cuarta transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzó a entregarse en Colombia. Prosperidad Social informó que los recursos estarán disponibles entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

El pago se realizará mediante dos modalidades. Algunos hogares recibirán un abono directo en la cuenta registrada, mientras que otros deberán retirar el dinero por medio de un giro en los operadores autorizados SuRed y SuperGIROS.

La modalidad depende de la información financiera registrada por cada beneficiario y de la programación definida por Prosperidad Social para este ciclo.

¿Cómo se pagará el ciclo 4 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Los hogares que tengan una cuenta registrada previamente en el Gestor de Información Financiera podrán recibir el dinero mediante un abono directo. La transferencia se procesa a través del Sistema Integrado de Información Financiera, conocido como SIIF.

Quienes no tengan una cuenta habilitada para recibir el pago deberán cobrarlo mediante un giro. En estos casos, Prosperidad Social utilizará la red aliada de SuRed y SuperGIROS, de acuerdo con el municipio asignado a cada hogar.

La entidad indicó que los recursos deben reclamarse dentro del período establecido. El plazo vigente para esta cuarta transferencia termina el 6 de octubre de 2026. Los pagos no reclamados no se acumulan automáticamente para ciclos posteriores.

La entrega debe hacerse al titular que aparece en la programación oficial. Prosperidad Social aclaró que no se permiten cambios de titular, pagos mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

La cuarta transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzó a entregarse en Colombia.

¿Cómo saber si usted recibe el pago?

Los hogares pueden verificar si fueron incluidos en la transferencia a través del portal oficial de Renta Ciudadana. Para realizar la consulta, deben ingresar el tipo y número de documento, además de la fecha de nacimiento.

La información también puede llegar mediante un mensaje de texto enviado por Prosperidad Social. En esa comunicación, la entidad puede informar la modalidad de pago y, cuando corresponda, el operador o punto autorizado para retirar el giro.

La consulta debe realizarse únicamente en los canales oficiales. Prosperidad Social también publica información en su página web y en sus canales institucionales de atención.

En el caso de los pagos por giro, el beneficiario debe acudir al municipio asignado y presentar el documento requerido por el operador. La entrega no se realiza en cualquier municipio ni puede trasladarse libremente a otra persona.

¿Quiénes fueron incluidos en la cuarta transferencia?

La selección de los hogares se realizó con información del Sisbén IV y otros registros utilizados por Prosperidad Social para focalizar los programas sociales.

Para este ciclo se utilizaron bases con cortes del 18 de mayo y el 27 de julio de 2026. La entidad explicó que el proceso también permitió incorporar nuevos hogares clasificados en pobreza extrema.

Renta Ciudadana está dirigida a hogares en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad socioeconómica. El programa prioriza, entre otros grupos, a hogares con niñas y niños en primera infancia, personas con discapacidad y personas que requieren cuidado.

La Devolución del IVA busca entregar una compensación monetaria a hogares seleccionados dentro de los grupos priorizados por el Gobierno. La inclusión en uno de los programas no implica que todos los hogares reciban el mismo valor, ya que la liquidación depende de las condiciones definidas para cada transferencia.

El calendario de este ciclo se implementa mientras avanza la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Prosperidad Social señaló que ese proceso produjo ajustes en la operación y en los tiempos previstos para la entrega.