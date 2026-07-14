Analistas consideran que la inflación será el principal punto de partida para definir el incremento.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una profunda reorganización de la estructura administrativa de la Presidencia de la República, que contempla la eliminación de 229 cargos y la supresión o transformación de varias dependencias.

La reforma, que comenzará a implementarse con la llegada del nuevo Gobierno, busca reducir la burocracia y evitar que distintas oficinas del Estado desarrollen funciones similares. De acuerdo con lo anunciado, las competencias de las dependencias eliminadas serán trasladadas a ministerios y entidades que ya cuentan con atribuciones legales para asumirlas.

Con la reducción de la planta de personal, el próximo Ejecutivo proyecta un ahorro cercano a los $10.000 millones anuales. La intención expresada por De la Espriella es destinar esos recursos a programas con impacto directo en la población y avanzar hacia una administración más austera y orientada a resultados.

Abelardo de la Espriella eliminará 229 cargos de la Presidencia de Colombia

La reorganización anunciada por el presidente electo contempla, en una primera etapa, la supresión de aproximadamente 229 puestos dentro de la Presidencia de la República. La decisión forma parte de una estrategia destinada a reducir gastos administrativos y modificar el funcionamiento interno de la Casa de Nariño.

Según las estimaciones presentadas por De la Espriella, la eliminación de estos cargos permitirá ahorrar alrededor de $10.000 millones cada año. El futuro mandatario señaló que esos recursos serán redirigidos hacia iniciativas que generen beneficios directos para los colombianos, en lugar de permanecer destinados al sostenimiento de estructuras administrativas.

El presidente electo anunció una reorganización de la Presidencia de la República que contempla la eliminación de 229 cargos y cambios en varias dependencias. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

¿Qué consejerías y dependencias eliminará el Gobierno de De la Espriella?

Entre los cambios previstos se encuentra la eliminación de la Consejería para la Reconciliación Nacional. Las responsabilidades que actualmente concentra esta dependencia serán distribuidas entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, de acuerdo con las competencias correspondientes a cada cartera.

También desaparecerá la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus tareas serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. El próximo Gobierno también prevé desmontar otras estructuras presidenciales cuyas funciones ya sean desarrolladas legalmente por diferentes entidades del Estado.

La Consejería para las Regiones cambiará y tendrá nuevas funciones

La Consejería Presidencial para las Regiones continuará funcionando, aunque bajo una nueva estructura y denominación. El organismo será transformado en la Gerencia de las Regiones, con un perfil más ejecutivo y enfocado en la coordinación entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales.

La nueva gerencia tendrá entre sus principales responsabilidades mantener el vínculo directo con alcaldes y gobernadores, además de realizar un seguimiento a los compromisos asumidos por el Ejecutivo con los departamentos y municipios. La modificación busca fortalecer la capacidad de gestión y mejorar la articulación institucional con las regiones.

¿Qué pasará con la Unidad de Implementación del Acuerdo Final?

Otro de los cambios anunciados será la salida de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de la actual estructura de la Presidencia. Las funciones desarrolladas por esta dependencia serán trasladadas al Comisionado para la Paz, que quedará encargado de asumir esas responsabilidades durante la próxima administración.

La decisión se enmarca en la política que De la Espriella pretende aplicar en materia de paz, seguridad y justicia a partir de su posesión. El presidente electo ha manifestado una posición crítica frente al modelo implementado en los últimos años y anticipó modificaciones en la manera en que el Estado abordará estos asuntos.

De la Espriella anuncia cambios en seguridad y justicia desde el 7 de agosto

El próximo Gobierno también proyecta implementar cambios en materia de seguridad y justicia desde el inicio del nuevo mandato. De la Espriella indicó que los funcionarios responsables de estas áreas tendrán la instrucción de revisar los mecanismos que, desde su perspectiva, han favorecido situaciones de impunidad.

En ese proceso participarían el comisionado para la Seguridad y los ministros de Justicia y del Interior. El presidente electo sostuvo que las medidas deberán aplicarse dentro del marco de la Constitución y la ley, aunque anticipó una línea más estricta frente a los responsables de delitos graves y a los mecanismos de justicia derivados de los procesos de paz.

De la Espriella cuestionó a la JEP y la situación de exjefes de las FARC

Durante su pronunciamiento, De la Espriella volvió a expresar cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y criticó la situación jurídica de antiguos comandantes de las FARC. En particular, se refirió a Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, y manifestó su rechazo a que pueda realizar actividades y viajes internacionales.

El presidente electo afirmó que su administración buscará impulsar cambios frente a lo que considera una falta de sanciones suficientes para responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sus declaraciones también incluyeron críticas al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, a quienes acusó de cuestionar el resultado electoral y promover acciones contra la decisión expresada en las urnas.