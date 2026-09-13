Iván Cepeda volvió a desconocer la legitimidad de Abelardo De La Espriella como presidente tras polémica por un derecho de petición

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El enfrentamiento político entre Iván Cepeda y el gobierno de Abelardo De La Espriella sumó un nuevo capítulo. El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico salió a aclarar públicamente su postura luego de que se afirmara que había reconocido la legitimidad del mandatario en una respuesta formal.

La controversia se originó a partir de un derecho de petición presentado el 26 de agosto de 2026, relacionado con el denominado “Gabinete de la Vida”, una instancia impulsada desde la oposición para hacer seguimiento a las actuaciones del Ejecutivo.

Iván Cepeda aclaró su postura sobre Abelardo De La Espriella

Thomas Piedrahita, quien presentó el derecho de petición, interpretó que las respuestas entregadas por Cepeda implicaban un reconocimiento tanto de De La Espriella como presidente como de su gabinete constitucional.

Frente a esa interpretación, Cepeda utilizó su cuenta de X para desmentir que hubiera cambiado de posición. Según sostuvo, mantiene el mismo cuestionamiento sobre la legitimidad del mandatario desde las elecciones.

“ No es cierto que yo haya reconocido la legitimidad de De la Espriella. Mi posición es la misma desde su elección hasta hoy ”, afirmó.

El senador también difundió la respuesta que había entregado al derecho de petición para explicar la diferencia que establece entre aceptar los resultados electorales y reconocer la legitimidad del actual presidente.

“ El suscrito reconoció los resultados de las elecciones, lo cual es distinto de la legitimidad ”, señaló Cepeda. Además, aclaró que su postura no supone promover un bloqueo al Ejecutivo, sino ejercer las funciones de control político y crítica propias de la oposición.

¿Por qué Cepeda cuestiona la legitimidad del presidente?

El dirigente del Pacto Histórico vinculó su posición con los cuestionamientos que previamente realizaron exmagistrados de altas cortes y docentes universitarios sobre la idoneidad constitucional de una persona nacionalizada estadounidense para ocupar la Presidencia de Colombia.

Cepeda defendió sus declaraciones como parte del ejercicio de sus derechos políticos y señaló que sus planteamientos están amparados por los derechos a la participación política, la oposición y la libertad de expresión.

En su contestación al derecho de petición, hizo referencia específicamente al artículo 40 de la Constitución para fundamentar esa posición.

Qué es el “Gabinete de la Vida” encabezado por Cepeda y Petro

La controversia se produjo en torno al denominado “Gabinete de la Vida”, espacio alternativo encabezado por Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro que busca ejercer seguimiento sobre las decisiones de la administración de De La Espriella.

Entre sus integrantes aparecen los exministros Irene Vélez, Daniel Rojas Medellín, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo, además de otros dirigentes vinculados al sector político.

Durante su presentación también se anunció la participación de Clara López, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho y Germán Ávila, entre otros.

Cepeda sostuvo que el espacio trabajará de forma articulada con la bancada parlamentaria y con diferentes sectores políticos y sociales. Según explicó, la intención será ejercer control sobre el Gobierno y, al mismo tiempo, presentar propuestas alternativas para el país.