Prosperidad Social mantendrá la entrega de transferencias a afectados por el terremoto sin verificación.

Busca proteger la continuidad de los pagos de los programas sociales.

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Prosperidad Social podrá mantener la entrega de transferencias monetarias a beneficiarios afectados por el terremoto del 10 de agosto, incluso cuando temporalmente no sea posible comprobar algunas condiciones o corresponsabilidades exigidas por los programas. La decisión quedó habilitada mediante el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026 y busca evitar que las personas pierdan o tengan retrasos en sus pagos por dificultades ocasionadas directamente por la emergencia.

La medida aplica en los municipios afectados y cobija a Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven . Sin embargo, no significa que todos los beneficiarios queden automáticamente exentos de las verificaciones: Prosperidad Social deberá establecer mediante actos administrativos en qué territorios y para cuáles verificaciones será aplicable la suspensión temporal.

¿Quiénes podrán recibir transferencias sin verificación por el terremoto?

La disposición está dirigida a los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social que se encuentren en municipios afectados por el terremoto y cuya verificación de requisitos o corresponsabilidades no pueda efectuarse debido a los daños provocados por la emergencia.

El problema se presenta cuando una condición necesaria para liquidar un pago depende de una institución, infraestructura, servicio o sistema de información que resultó afectado. En esos casos, la persona beneficiaria podría quedar en una situación en la que cumple con las condiciones, pero no es posible comprobarlas temporalmente .

Por eso, el Gobierno autorizó a Prosperidad Social a suspender de manera excepcional determinadas verificaciones cuando la imposibilidad de realizarlas sea consecuencia de las afectaciones del terremoto.

¿Qué programas de Prosperidad Social están incluidos en la medida?

La decisión comprende cuatro programas de transferencias monetarias:

Renta Ciudadana

Compensación del IVA

Colombia Mayor

Renta Joven

En los municipios identificados con afectación directa, Prosperidad Social reportó cobertura de 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven.

Estas cantidades corresponden a hogares y personas según cada programa, por lo que no deben sumarse como si se tratara de beneficiarios diferentes en todos los casos, ya que puede existir coincidencia entre los programas.

Prosperidad Social mantendrá la entrega de transferencias a afectados por el terremoto sin verificación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se suspenden temporalmente las verificaciones de los subsidios?

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y generó afectaciones en 496 municipios de 16 departamentos , según la información citada por el Gobierno en el decreto.

Entre las zonas afectadas se reportaron daños en viviendas, colegios, centros de salud, vías y otros servicios. Esta situación también puede dificultar el funcionamiento de las entidades y sistemas de información que permiten comprobar algunas de las condiciones requeridas para acceder o continuar con las transferencias.

Entre las verificaciones que pueden verse afectadas están aquellas relacionadas con matrícula educativa, controles médicos, vacunación, desempeño académico o reporte de novedades, dependiendo del programa.

La finalidad de la medida es que una dificultad causada por la emergencia y que no sea responsabilidad del beneficiario no termine provocando la pérdida o el retraso de una transferencia.

¿Cuánto tiempo durará la suspensión de las verificaciones?

El Decreto Legislativo 1426 establece que esta facultad excepcional podrá utilizarse por un periodo de hasta 12 meses.

La aplicación deberá reducirse progresivamente a medida que se recuperen la infraestructura, los servicios y los sistemas de información necesarios para volver a realizar las verificaciones normalmente.

De esta manera, se trata de una medida temporal vinculada a las consecuencias de la emergencia y no de un cambio permanente en los requisitos de los programas de Prosperidad Social.

¿Los beneficiarios recibirán más dinero por esta medida?