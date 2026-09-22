El cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA ya comenzó en Colombia. Los hogares beneficiarios tienen un plazo definido para recibir la transferencia.

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Prosperidad Social inició el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA este lunes 21 de septiembre de 2026. La entrega de los recursos continuará hasta el 6 de octubre y en esta jornada se destinan $346.342 millones para beneficiar a 804.478 hogares en situación de pobreza.

La nueva transferencia tiene cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. El proceso contempla tanto pagos por giro como abonos en las cuentas registradas por los beneficiarios, de acuerdo con la información disponible en los sistemas de Prosperidad Social.

Prosperidad Social empezó la entrega del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿hasta cuándo? Shutterstock

¿Hasta cuándo pagan Renta Ciudadana en septiembre de 2026?

El cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA se entrega del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Por lo tanto, quienes tengan una transferencia asignada cuentan con este periodo para reclamar los recursos según la modalidad correspondiente.

Prosperidad Social aclaró que las transferencias que no sean reclamadas durante el periodo correspondiente no se acumulan para ciclos posteriores .

¿Cuántos hogares reciben el cuarto pago de Renta Ciudadana?

Para esta cuarta transferencia, Prosperidad Social programó recursos para 804.478 hogares. El presupuesto destinado asciende a $346.342 millones, lo que representa un incremento de $17.604 millones frente al tercer ciclo de 2026.

También aumentó la cobertura: en comparación con el ciclo anterior, se incorporaron 32.924 hogares adicionales, de acuerdo con las cifras entregadas por la entidad.

Dentro de los hogares incluidos en esta jornada, 605.064 corresponden a cuidadores de niños y niñas menores de seis años, mientras que otros 55.722 hogares reciben atención por tener bajo su responsabilidad a personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de Renta Ciudadana?

El cuarto ciclo también incluye nuevos hogares incorporados después del segundo proceso de focalización realizado durante 2026.

En total, 72.382 hogares y unidades de intervención indígena ingresaron como nuevos participantes de la Línea Valoración del Cuidado. De esa cifra, 64.457 fueron incorporados mediante Sisbén IV y 7.925 corresponden a comunidades indígenas.

Prosperidad Social indicó que cerca del 92 % de estas nuevas incorporaciones corresponde a familias priorizadas con niños menores de seis años.

¿Cómo se puede recibir el cuarto pago de Renta Ciudadana?

La cuarta transferencia se entrega mediante abono a cuenta o modalidad de giro. Para los abonos, Prosperidad Social utiliza las cuentas registradas previamente en el Gestor de Información Financiera para realizar la operación mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Por su parte, los hogares que reciben el dinero mediante giro cuentan con cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

La entrega se realiza en el municipio asignado y de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. Prosperidad Social también aclaró que no están autorizados los cambios de titular, los poderes ni las autorizaciones para que terceros realicen el cobro .

¿Qué pasó con el RUI y el cuarto ciclo de Renta Ciudadana?

La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) tuvo efectos sobre el proceso de focalización y sobre los tiempos previstos inicialmente para esta transferencia.

Ante esta situación, Prosperidad Social realizó una revisión técnica y jurídica para garantizar la continuidad de la atención durante el periodo de transición definido por el Departamento Nacional de Planeación.

Para determinar los hogares de este ciclo se utilizaron bases del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo y al 27 de julio de 2026. Según la entidad, este procedimiento también permitió facilitar el ingreso de nuevos hogares en condición de pobreza extrema.