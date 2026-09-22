La Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando en distintos frentes de obra. El proyecto ya superó el 82 % de ejecución.

La estación Calle 22 de TransMilenio cerró totalmente por obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá: ¿hasta cuándo?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó a inicios de septiembre los avances de la Línea 1 del Metro de Bogotá y señaló que el proyecto había alcanzado un 82,33 % de ejecución con corte al 31 de agosto de 2026 . En ese momento, el viaducto registraba 17 kilómetros construidos y avanzaban estructuras como el puente ferroviario de la avenida Caracas con calle 26.

Sin embargo, pocos días después se produjo un nuevo hito: el 12 de septiembre se instaló el vano que permitió completar 18 de los 24 kilómetros del viaducto. La cifra equivale a tres cuartas partes de la extensión total de esta infraestructura de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

¿Qué dijo Carlos Fernando Galán sobre el avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El 8 de septiembre, Galán publicó un mensaje en su cuenta de X en el que informó sobre el avance que tenía el proyecto al cierre de agosto.

El alcalde señaló que el Metro de Bogotá había llegado a un 82,33 % de avance, mientras que el viaducto alcanzaba los 17 kilómetros construidos. También hizo referencia al progreso de algunas de las estructuras que hacen parte del trazado.

La publicación se conoció cuando todavía faltaban algunos días para que el viaducto alcanzara los 18 kilómetros.

De esta manera, el dato reportado por Galán corresponde al corte de avance general del proyecto al 31 de agosto de 2026, mientras que los 18 kilómetros corresponden a un hito registrado posteriormente durante septiembre.

Nuestro metro ya llegó a un 82,33% de avance.



El viaducto alcanzó los 17kms construidos y megaestructuras como el puente ferroviario de la 26 con Caracas avanzan a buen ritmo.



Gracias a todos los que hacen parte de este proyecto. ¡Seguimos avanzando! pic.twitter.com/gODv5ETrJN — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 8, 2026

¿Cuántos kilómetros tiene el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene una extensión aproximada de 24 kilómetros. Con el hito registrado el 12 de septiembre, ya son 18 kilómetros los que se encuentran construidos .

Esto significa que se completaron tres cuartas partes del viaducto , mientras continúan los trabajos necesarios para terminar el trazado restante. La Línea 1 conectará el Patio Taller, ubicado en Bosa, con el sector de la calle 72 con avenida Caracas.

Además del avance de la estructura elevada, la Empresa Metro de Bogotá informó que la doble vía férrea ya supera los 9 kilómetros construidos.

¿Qué pasó con el puente ferroviario de la calle 26 con avenida Caracas?

Uno de los puntos destacados por Galán fue el puente ferroviario ubicado en la intersección de la avenida Caracas con calle 26, una estructura clave para darle continuidad al viaducto de la Línea 1.

El puente tiene 215 metros de longitud y su construcción culminó con la instalación de la dovela de cierre, una etapa que permitió conectar los dos voladizos y completar la continuidad estructural del tablero.

La estructura cuenta con tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros y una central de 100 metros. Su ubicación supone un reto constructivo debido a la necesidad de mantener la movilidad en uno de los corredores importantes de Bogotá mientras avanzan las obras del Metro.

¿Cuántos trenes tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El avance de la infraestructura también está acompañado por las pruebas de los trenes que harán parte de la operación de la Línea 1.

Durante septiembre se realizó por primera vez una prueba en la que dos trenes recorrieron simultáneamente el viaducto . De acuerdo con la información oficial, para ese momento la Línea 1 contaba con 17 de los 30 trenes previstos para su operación.

La circulación de los trenes sobre el viaducto forma parte de las pruebas destinadas a verificar diferentes sistemas, entre ellos el control, la señalización y las comunicaciones, antes de la entrada en servicio comercial.