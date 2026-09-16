La compañía prepara el desembarco de sus modelos Pro y de su primer teléfono plegable.

Apple ya tiene fechas definidas para la llegada de sus nuevos celulares a Colombia. El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max comenzaron su preventa el 12 de septiembre y estarán disponibles oficialmente desde el viernes 18 de septiembre, mientras que el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía, tendrá un calendario posterior: podrá reservarse desde el 16 de octubre y llegará a las tiendas el 23 de octubre.

La nueva generación llega al país con cambios en cámaras, batería, procesamiento y diseño . Además, Colombia hace parte del grupo de mercados donde Apple habilitó el lanzamiento inicial de los iPhone 18 Pro y Pro Max.

Los nuevos iPhone 18 y Duo llegan a Colombia: cuándo, cuánto costarán y dónde conseguirlos.

¿Cuándo salen a la venta los iPhone 18 Pro en Colombia?

La preventa de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max comenzó el 12 de septiembre de 2026. La venta general está programada para el 18 de septiembre, por lo que los compradores colombianos podrán adquirir los equipos a partir de esa fecha.

Los dos modelos estarán disponibles en capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. El iPhone 18 Pro cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max alcanza las 6,9 pulgadas.

¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro y el Pro Max en Colombia?

Los precios anunciados para Colombia parten de $5.699.000 para el iPhone 18 Pro y de $6.199.000 para el iPhone 18 Pro Max, de acuerdo con la información de lanzamiento suministrada para el mercado nacional.

La diferencia también se explica por el tamaño de los equipos y las configuraciones disponibles. En ambos casos, Apple ofrece almacenamiento de hasta 2 TB, por lo que el valor aumenta según la capacidad elegida.

¿Qué novedades tienen los nuevos iPhone 18 Pro?

Uno de los principales cambios está en el sistema de cámaras. El iPhone 18 Pro incorpora una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una característica que permite modificar la entrada de luz para tener mayor control sobre las fotografías y los videos.

También incluye el chip A20 Pro y un sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP. La cámara frontal Center Stage alcanza los 18 MP y suma funciones para fotografía, videollamadas y grabación de contenido.

La batería es otro de los puntos destacados por Apple. El iPhone 18 Pro Max puede alcanzar hasta 43 horas de reproducción de video, según las especificaciones publicadas por la compañía para Colombia.

¿Cuándo llega el iPhone Duo a Colombia?

El iPhone Duo tendrá una fecha diferente. Apple confirmó que la preventa comenzará el 16 de octubre de 2026, mientras que la disponibilidad general arrancará el 23 de octubre. Colombia está incluida entre los mercados que recibirán el dispositivo.

Se trata del primer iPhone plegable de Apple . Cerrado, cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y, al desplegarse, ofrece una pantalla interna de 7,6 pulgadas, la más grande incorporada hasta ahora en un iPhone.

¿Dónde se podrán comprar los nuevos iPhone en Colombia?

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max estarán disponibles mediante los canales de Apple y distribuidores y operadores autorizados en Colombia. La preventa ya está habilitada y la disponibilidad general comenzará el 18 de septiembre.