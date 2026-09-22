Construcción del Metro de Bogotá sobre avenida Caracas en 2025.

La Línea 1 del Metro de Bogotá continúa con la construcción del viaducto, las estaciones y los espacios urbanos asociados al proyecto. El trazado tendrá 23,9 kilómetros y unirá el Patio Taller, en Bosa, con la calle 72, en Chapinero.

Según el reporte oficial más reciente, la obra registró un avance general del 80,37% en junio de 2026. Además, en julio se completaron 16 kilómetros de viaducto construido.

El recorrido pasará por sectores del suroccidente, el centro y el norte de Bogotá. La línea atravesará las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero.

Estas son las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Las estaciones estarán organizadas de sur a norte. La primera se ubicará en el sector de Gibraltar, mientras que la última llegará hasta la calle 72 con avenida Caracas.

Gibraltar: estará en la avenida Villavicencio con carrera 94, en la localidad de Kennedy. Portal Américas: se ubicará en la avenida Villavicencio, cerca de las carreras 86B y 86G. Tendrá conexión con el Portal Américas de TransMilenio. Ciudad Kennedy: estará en la avenida Villavicencio con carrera 80D. Su nombre fue elegido mediante una votación ciudadana. Timiza: se construirá sobre la avenida Primero de Mayo con calle 42 Sur. También fue una de las estaciones cuyo nombre definieron los ciudadanos. Hospital de Kennedy: estará en la avenida Primero de Mayo con calle 40 Sur. Avenida Boyacá: se ubicará en la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá. Estación 7: estará en el sector de la avenida Primero de Mayo con avenida 68. Su nombre todavía no fue definido oficialmente, debido a que tendrá un procedimiento especial de denominación relacionado con su integración con TransMilenio. Puente Aranda: se construirá en la avenida Primero de Mayo, cerca de la glorieta de la carrera 50. SENA: estará en el sector de la avenida NQS con diagonal 16 Sur y calle 17A Bis Sur. La estación tendrá conexión con TransMilenio. Santa Isabel: se ubicará en la calle 1 con carrera 24. Su nombre también fue elegido mediante participación ciudadana. Hospital (HOMI): estará sobre la avenida Caracas, entre las calles 2 y 3. Avenida Jiménez: se ubicará sobre la avenida Caracas, entre las calles 11 y 13. Central: estará sobre la avenida Caracas, entre las calles 24A y 26. La estación también se vinculará con el sistema TransMilenio. Calle 45: se construirá sobre la avenida Caracas con calle 45. Calle 63: estará sobre la avenida Caracas con calle 63. Calle 72: será la estación terminal del primer tramo y estará en la avenida Caracas con calle 72, en Chapinero.

El Metro de Bogotá: un proyecto que transformará la movilidad y el futuro de la ciudad. (foto: delta_arquitectura en instagram). delta_arquitectura__

¿Qué localidades conectará el Metro de Bogotá?

El trazado comenzará en el suroccidente de la capital y avanzará por la avenida Villavicencio y la avenida Primero de Mayo. Después continuará hacia el centro por la avenida Caracas, uno de los corredores principales del transporte público bogotano.

La línea atravesará principalmente Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero. Algunas estaciones estarán cerca de los límites con otras localidades, como ocurre en sectores próximos a Teusaquillo.

La Empresa Metro de Bogotá también contempla la conexión con otros medios de transporte. Ocho estaciones tendrán integración directa con TransMilenio, entre ellas Portal Américas, SENA, Hospital (HOMI), Avenida Jiménez, Central, Calle 45, Calle 63 y Calle 72.

¿Cuándo comenzarán las pruebas de la Línea 1?

El cronograma oficial contempla el inicio de la marcha blanca en septiembre de 2027. Esta etapa corresponde a las pruebas integrales del sistema sin pasajeros y permitirá revisar el funcionamiento de los trenes, las estaciones, los sistemas eléctricos y los mecanismos de operación.

Mientras avanzan las obras, algunas infraestructuras relacionadas con el proyecto ya fueron habilitadas. En junio de 2026 comenzó a operar por completo la estación Calle 26-Atrio de TransMilenio, considerada por el Distrito como la primera estación nueva terminada y articulada con el futuro sistema metro.

La construcción también incluye el Patio Taller, el viaducto elevado, los edificios de acceso, las vías de conexión, el espacio público y los sistemas necesarios para la operación de los trenes.