Gran Hermano confirmó su regreso oficial a la pantalla de Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro, con una edición especial llamada “Generación Dorada”, que promete mezclar lo mejor del formato clásico con la participación de famosos y celebridades.

¿Cuándo empieza Gran Hermano 2026?

El conductor estrella confirmó desde sus redes sociales que el próximo 2 de febrero de 2026 el reality será presentado oficialmente ante la prensa, dando inicio a la cuenta regresiva para su emisión en televisión abierta.

Aunque aún no se dio a conocer la fecha exacta en que comenzará la emisión semanal en pantalla, esta presentación marcará el inicio de una temporada que promete ser una de las más competitivas y complejas de los últimos tiempos.

Cómo será la edición “Generación Dorada” de Gran Hermano 2026

La edición “Generación Dorada” busca combinar varios perfiles dentro de la casa:

Exparticipantes icónicos que ya dejaron su huella en temporadas anteriores.

Famosos y figuras de la farándula que podrían entrar con golden tickets o invitaciones directas de la producción.

Nuevos aspirantes que buscan conquistar a la audiencia desde cero.

Este mix entre celebridades, históricos del reality y concursantes comunes le da al formato un potencial mediático enorme.

Los castings de Gran Hermano

Antes de confirmar todo el cronograma oficial, la producción ya lanzó convocatorias abiertas para quienes quieren sumarse a la casa más famosa del país.

Personas mayores de 18 años tuvieron la oportunidad de presentarse a un casting presencial organizado por Telefe, lo que amplió las chances de participación más allá de los nombres conocidos.

Gran Hermano Generación Dorada

Este detalle vuelve más interesante la edición, que combina aspirantes de distintos ámbitos con figuras que aportan experiencia mediática y seguidores propios.

Aunque la producción se mantiene cauta con los nombres oficiales, varios portales especializados en espectáculos mencionan posibles participantes que ya habrían manifestado su interés o estarían en negociaciones para ingresar a la casa Generación Dorada.

Por ejemplo, Alex Caniggia y otros personajes vinculados al entretenimiento argentino están entre los nombres más mencionados en el pre-show. Esto alimenta la expectativa sobre cómo convivirán celebridades con exjugadores populares y caras nuevas.