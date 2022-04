Una argentina en Nueva York: ganó una beca y fue parte de la secuela de Sex and the City

Seguramente cuando, de pequeña, la argentina Camila Figueiras Meriggi miraba por tele las aventuras neoyorquinas de Carrie Bradshaw y sus amigas en la gran manzana, no se imaginaba que, algún día, compartiría el set junto a las mismísimas Sarah Jessica Parker, Kristen Davis y Cynthia Nixon . Pero sucedió. Su debut televisivo en And Just Like That, la secuela de Sex and The City emitida por HBO Max, es el resultado de un largo camino recorrido detrás del sueño de actuar, cantar y bailar.

Oriunda del barrio de Olivos, Camila logró instalarse hace algunos años en Nueva York, luego de ganar una beca para formarse en el Conservatorio de Teatro Musical en The American Musical and Dramatic Academy (AMDA), uno de los conservatorios de arte dramático más prestigiosos de los Estados Unidos.

"Siempre supe que me quería dedicar a esto", dice. "Mi mayor sueño era poder estudiar teatro musical en Broadway, pero el contexto del país y la situación económica de mis padres era muy complicada. Era impensado, los costos eran una locura. Pero eso no me frenó, seguí tomando clases y formando hasta que la oportunidad llegó... y mi vida dio un giro de 180 grados ".

Hoy tiene 23 años pero tenía 19 cuando logró viajar a Nueva York, para realizar un workshop de teatro musical con Go Broadway, luego de toda una vida dedicada a la formación artística en diversas academias de la Argentina. Fue en ese viaje que audicionó para AMDA. Y lo hizo en secreto, sin que sus padres lo supieran.

Ya de regreso en Argentina, la contactaron de la facultad para confirmarle que había sido aceptada y que le otorgaban una beca por mérito de audición. En ese momento, Camila cursaba la carrera de Comunicación Social.

"Tenía mucho miedo e incertidumbre, pero sin dudas tomé la decisión más importante de mi vida: jugármela por mi sueño. Al poco tiempo estaba subiendo al avión con un boleto de ida, dispuesta a estudiar lo que realmente me apasionaba", recuerda ahora emocionada.

Para llegar a ganar esta beca por mérito de audición, Camila recorrió antes un camino de formación artística que comenzó a los 5 años con estudios en diversas disciplinas de baile como jazz, ballet, tap, salsa, dancehall, jazz funk, hip hop y theatre dance, al igual que clases de canto y actuación.

En Argentina, estudió en la Escuela de Baile de Reina Reech y en la Escuela de Danzas Hermanas Escudero , además de formarse con destacados profesionales en canto y teatro, y formó parte de diferentes producciones con personajes protagónicos en Hairspray, We Will Rock You, In The Heights, Footloose, Legally Blonde y Les Miserables.

Cursando sus estudios en AMDA , pronto Camila notó que, como ella, existía un gran número de latinos formándose para cumplir su sueño, lejos de sus familias y sus afectos. Esto la motivó a formar Latinx Alliance, un espacio en el cual todos aquellos estudiantes provenientes de Latinoamérica o bien descendientes de latinos encuentran un lugar de pertenencia en el cual sentirse más cerca de casa y poder estar conectados con sus raíces, culturas y tradiciones. " Todos dejamos nuestras tierras para venir a luchar por nuestros sueños, eso es lo que más nos une ", dice.

Se nota en su sonrisa y la chispa de sus ojos: Camiila se mueve por la pasión que la lleva a cumplir sus sueños. Recientemente ha debutado también como cantante en el Comeback Cabaret en Don't Tell Mama , uno de los lugares de cabaret más famosos de la Gran Manzana, con Chasing Dreams, y continúa audicionando para obras de Broadway, Off-broadway, y proyectos televisivos y cinematográficos.