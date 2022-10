UFC 280 | Charles Oliveira vs Islam Makhachev: horario de las peleas y cómo ver en vivo la fecha del año

Luego de varias semanas de espera, llegó el día en el que se disputará el UFC 280, fecha que tendrá tres de las peleas estelares más esperadas por los fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA): el principal, el enfrentamiento entre Charles Oliveira e Islam Makhachev por el título vacante del peso ligero de UFC en juego.

El evento será en el Etihad Arena, en Yas Island (Abu Dhabi), por lo que los espectadores deberán estar atentos a sintonizar más temprano la transmisión respecto a las ediciones tradicionales disputadas en Estados Unidos.



UFC 280: CÓMO LLEGAN CHARLES OLIVEIRA E ISLAM MAKHACHEV

El brasileño y uno de los mejores libras por libra Charles "Do Bronx" Oliveira llega como número uno del ranking de peso ligero de UFC y excampeón, debido a que en su pelea pasada perdió la tenencia del título no por una derrota sino por no dar el peso adecuado a la categoría en la que peleaba.

El luchador se encuentra en el tercer puesto del podio de la clasificación libra por libra y ostenta el récord de mayores finalizaciones en la historia de la UFC, con 21 triunfos. Su historial profesional es de 33 victorias, 8 derrotas y 1 NC.

El campeón más reciente del peso ligero de la UFC, Charles Oliveira.

Por el otro lado estará Islam Makhachev, histórico sparring y compañero de Khabib Nurmagomedov, uno de los mejores pesos ligeros de la historia y reciente retirado con el invicto de 30-0. El nacido en Daguestán, Rusia, es el cuarto en el ranking de la categoría y tiene una racha de 10 victorias seguidas, teniendo un ascenso meteórico en las consideraciones sobre su potencial para hacerse con el cinturón de campeón.

Con un estilo de pelea similar al brasileño, las apuestas dan cerradas para ambos contrincantes, aunque con una ligera preferencia por el retador ruso.

Otra de las perlas de la jornada será el enfrentamiento entre el campeón de las 135 libras Aljamain Sterling y el número dos de la categoría TJ Dillash, así como la pelea por el mismo peso entre el número uno Petr Yan vs Sean O'Malley, la joven promesa que se consolidó como uno de los mayores valuartes mediáticos de la compañía de artes marciales mixtos.

UFC 280: OLIVEIRA vs. MAKHACHEV, CÓMO SERÁ LA CARTELERA PRINCIPAL

El cronograma publicado por la UFC es el siguiente:

Campeonato de peso ligero: Charles Oliveira vs Islam Makhachev

Campeonato de peso gallo: Aljamain Sterling vs TJ Dillashaw

Peso gallo: Petr Yan vs Sean O'Malley

Peso ligero: Beneil Dariush vs Mateusz Gamrot

Peso mosca femenino: Katlyn Chookagian vs Manon Fiorot

UFC 280: CÓMO ES LA CARTELERA PRELIMINAR

Peso welter: Belal Muhammad vs Sean Brady

Peso mediano: Makhmud Muradov vs Caio Borralho

Peso semicompleto: Volkan Oezdemir vs Nikita Krylov

Peso pluma: Zubaira Tukhugov vs Lucas Almeida

Peso welter: Abubakar Nurmagomedov vs Gadzhi Omargadzhiev

Peso mediano: Armen Petrosyan vs AJ Dobson

Peso mosca: Muhammad Mokaev vs Malcolm Gordon

Peso gallo femenino: Karol Rosa vs Lina Lansberg

UFC 280: Hora y dónde ver EN VIVO el combate Oliveira vs. Makhachev

UFC 280 tiene lugar el sábado 22 de octubre en Abu Dabi. En Argentina los combates preliminares comenzarán a las 11 de la mañana, mientras que el estimativo oficial es que a partir de las 15 horas comenzarán las peleas estelares.

Estadio: Etihad Arena (Abu Dhabi).

Hora: 11 hs (Preliminares) / 15 hs (Estelares).

Dónde ver: Fox Sports 2 (Preliminares) y Star + (Preliminares y estelares).

