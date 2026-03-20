Luego de más de una década anunciada, finalmente la empresa desarrolladora GCDI anunció a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la aprobación de las obras para construir la Rueda de Buenos Aires, una vuelta al mundo similar a la London Eye, en Inglaterra. La empresa aprobó el proyecto por decisión de su directorio el 17 de marzo. Por su parte RDBA será quien tenga la potestad de llevar a cabo la obra y de hacer funcionar el atractivo que está a nivel de las demás vueltas al mundo de América Latina. Según detallaron, el principal promotor de la obra será la empresa Fenix Entertainment, de Marcelo Fígoli, mientras que el contratista principal será GCDI SA, quien llevará a cabo la obra y el montaje de la la atracción turística. El promotor tiene a su cargo también los parques Aquafan, Parque de la Costa y Mundo Gea. La vuelta al mundo de Puerto Madero estará ubicada en el Dique 1 del barrio, a pesar de que en un principio se había especulado con instalarla en el Dique 2 y que la Universidad Católica Argentina (UCA) rechazara la iniciativa. El proyecto demandará unos $ 10.163.329.294, es decir, u$s7,1 millones, al tipo de cambio actual, sin estimar el IVA y teniendo en cuenta los valores de octubre de 2025. La Rueda de Buenos Aires mostrará a los visitantes vistas panorámicas de 360°, con la posibilidad de divisar el skyline de la Ciudad, el Río de la Plata y la Reserva Ecológica. Cada vuelta durará uno 20 minutos aproximadamente. En cuanto a sus dimensiones, contará con 82 metros de alto y 79 metros de diámetro. Su capacidad máxima de transporte será de hasta 288 personas, las cuales se distribuirán en 36 cabinas cerradas, que permiten un máximo de 8 personas en simultáneo. Como detalle, estará decorada con luces led. La empresa China Jinma Enterteinment Corp. Ltd. será la que fabrique la estructura técnica del la Rueda de Buenos Aires. La base estará hecha de hormigón armado de más de 1100m2 puesta de norte a sur y contará con ocho columnas de acero. Contando desde el primer día de construcción, la obra tomará un tiempo total de 450 días estimados, es decir, 15 meses, equivalente a un año y tres meses de trabajo. La empresa detrás del proyecto es Guangdong Jinma Entertainment Corp., Ltd., un fabricante chino especializado en atracciones para parques de diversiones con más de dos décadas de trayectoria. Anteriormente conocida como Golden Horse Technology Entertainment, la compañía tiene su sede en Zhongshan, provincia de Guangdong, China, y es la primera del sector en cotizar en la Bolsa de Shenzhen (SZSE: 300756). Distribuye sus productos en Europa, América, el Sudeste Asiático y Oriente Medio. Su portfolio incluye atracciones para parques de primer nivel como la montaña rusa Minion Coaster para Universal Studios Beijing, equipada con tecnología de lanzamiento magnético (LSM). También fabricó la Xiangtan Eye, una rueda de la fortuna de 128 metros considerada una de las más grandes del mundo. La compañía va más allá de las atracciones tradicionales y, en 2025, lanzó “Robot MART”, una tienda operada por robots autónomos con inteligencia artificial, desarrollada junto a Stardust Intelligence. También implementó además la plataforma Smart IoT Management para el monitoreo digital y mantenimiento predictivo de equipos en parques temáticos. En la región, el título histórico lo ostenta en São Paulo la Roda Rico, inaugurada en 2022 en el Parque Cândido Portinari. Con 91 metros de altura, es la más alta del continente. Luego le sigue la Yup Star (también conocida como Rio Star), ubicada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Brasil. Con 88 metros de altura y 54 cabinas con capacidad para ocho pasajeros cada una, abrió al público en diciembre de 2019 y se convirtió en la más alta de América Latina en su momento. El podio lo tiene la Ain Dubai, inaugurada en octubre de 2021 en la isla artificial Bluewaters Island, en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Con 250 metros de altura, cabinas para 48 pasajeros con aire acondicionado y vistas de 360 grados de los horizontes de Dubái, es la rueda de la fortuna más grande del planeta. En segundo lugar se ubica la High Roller de Las Vegas, Estados Unidos. Con 167,6 metros de altura y un diámetro de 158,5 metros, fue construida como parte del proyecto The LINQ de Caesars Entertainment Corporation. Luego, le sigue el Singapore Flyer, en Singapur. Con 165 metros de altura, se estima que recibe más de 10 millones de turistas al año; sus 28 cápsulas tienen el tamaño de autobuses urbanos y en días despejados permiten ver las costas de Malasia e Indonesia.