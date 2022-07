TikTok: esa adicción que nos hace sentir libres y acompañados: ¿por qué no hay juntada con amigas sin esta red social?

¿Por qué TikTok genera adicción entre los que tenemos entre 16 y 22 años? Porque nos sentimos mucho más libres y seguros y no tenemos que demostrarle nada a nadie. A diferencia de Instagram donde siempre hay que subir fotos lindas, demostrando lo bien y contentas que estamos.

Un día en mi vida consiste en una hora de TikTok como mínimo. Veo un video detrás de otro sin parar. Por más que tenga que hacer algo más importante, TikTok te llama, te atrapa, y así es como pasás una o dos horas pegada a la pantalla del celular. Hay videos de baile, de humor, de moda, de comida y de muchas cosas más. Tik Tok impuso 100% la moda de los videos y así todas las redes sociales fueron haciendo lo mismo.

En TikTok no tenemos que quedar bien con nadie. Hay gente que sube videos llorando, contando sus problemas e incluso pidiendo ayuda. Mientras Instagram es más superficial. ¿Qué tengo que demostrarle, en todo momento, a la sociedad? Cuando digo que TikTok nos hace sentirnos seguros, me refiero al espacio que nos da para expresarnos y sentirnos acompañados.

A mí en lo personal me pasó estar en un muy mal momento de mi vida, estaba muy triste y desmotivada. Estaba terminando el colegio: ¿que voy a estudiar? ¿Estudio o mejor trabajo? ¿Qué hago? Sentía mucha presión y me sentía sola. Hasta que entré a TikTok y me di cuenta que muchas personas estaban en la misma situación que yo. Todos los jóvenes, haciendo los famosos "storytimes" contando que no sabían qué estudiar, que sus padres les metían presión y que estaban muy mal por esto. Además de poder empatizar con mi generación y sus historias, me sentí súper acompañada.

También la cuarentena influyó bastante en lo que es el auge de TikTok. Nadie podía salir de su casa, todos aburridos, sin nada para hacer. ¿Qué mejor que ver y subir videos? También gente más grande se sumó. Incluso mi mamá y mi abuela se llegaron a descargar Tik Tok.

Estamos acostumbrados a que TikTok, los videos que aparecen en nuestra «foryou page» y los nuevos trends de baile, sean tema de conversación. Una juntada con amigas, no es una juntada con amigas sin «tiktoks» de por medio, ya sea hacer bailes antes de salir o copiar recetas de comida. Todo es didáctico y divertido. No sé si es bueno o malo sentir tal adicción. Pero TikTok es eso: nuestro espacio preferido, donde nos sentimos libres por un rato.

Foto: gentileza Unsplash (PH Solen Feyissa).