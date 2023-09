Friends fue una de las mejores series de la historia de la televisión. Sus extraordinarios personajes aún viven en el corazón de los millones de televidentes que, aún hoy, siguen riendo y llorando con sus episodios.

Si bien sus personajes principales suelen llevarse todos los laureles, hubo algunos actores secundarios que lograron cautivar a los espectadores por sus excelentes aportes a esta histórica tira estadounidense.

Esta serie, que nos regaló 10 temporadas, está completamente definida por la amistad, los romances y las risas. Hoy en día, sus fanáticos aún se preguntan qué sucedió con la vida de ciertos personajes inolvidables.



Fue uno de los personajes más carismáticos de Friends y así luce hoy

Con su inconfundible risa y característica voz gangosa, Janice se destacó como uno de los personajes secundarios más memorables de Friends, aportando momentos verdaderamente divertidos a lo largo de la icónica sitcom.



Janice junto a Chandler, una pareja despareja en Friends (Foto: Instagram | @maggiewheeler_official)

Maggie Wheeler es la talentosa actriz que encarnó un recorrido más que interesante dentro de la serie. Las idas y vueltas en los incontables amoríos con Chandler Bing la subieron al estrellato. Incluso, su "Oh, my gawd", deformado por su voz, aún vive en el recuerdo de los televidentes.

Con papeles vitales y no menos importantes, fue parte de películas y series como Juego de gemelas, How I Met Your Mother, Californication y Seinfield.

Así luce hoy Maggie Weeler, la actriz que dio vida a Janice en Friends (Foto: Instagram | maggiewheeler_official

Hoy, a sus 62 años, continúa trabajando como actriz, pero su pasión por la escritura la llevó a incursionar en una serie de libros infantiles, que fueron recibidos de gran manera por sus fanáticos.