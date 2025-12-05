En esta noticia

El tradicional rollo de cocina se posicionó como uno de los indispensables en la compra semanal por ser claves para la limpieza del hogar. Sin embargo, un nuevo artículo gana popularidad gracias a que es reutilizable y amigable con el medioambiente.

El nuevo artículo que reemplaza el rollo de cocina

Los paños de tela se convirtieron en un aliado fundamental para la limpieza, ya que su capacidad de ser reutilizados los vuelve sumamente económicos y accesibles. Cumplen las mismas funciones que el rollo de cocina sin tener que estar reponiéndolo cada semana.

Muchas marcas ofrecen un formato de rollo con velcro para mantener su forma clásica con todos sus beneficios. Si bien contemplan un costo inicial mayor, en el largo plazo se amortiza porque su duración puede extenderse por años.

Sus versiones de microfibra o algodón tienen una mayor absorción que el papel, lo que los hace más eficientes.

Las ventajas de los paños de papel contra el rollo de cocina

Estos paños ofrecen una amplia gama de ventajas:

Beneficio ecológicoSon reutilizables, lo que disminuye el impacto ambiental.
VersatilidadPueden ser usados para limpiar, envolver alimentos, como servilletas, como trapos, entre otros.
Menor cantidad de aditivosEn su fabricación no requieren el uso de blanqueadores, aditivos o fragancias.
DurabilidadPueden resistir múltiples lavados sin perder su capacidad de absorción.