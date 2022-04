Se confirmó: llega a Netflix la última temporada de la serie que siguen todos

La aclamada serie inglesa de época "Peaky Blinders", protagonizada por Cillian Murphy, inició su sexta y última temporada el 27 de febrero a través de la BBC y ya ha llegado a su fin, por eso los ojos están puesto en Netflix para saber cuando llegará la temporada final a su plataforma.

"Por orden de los Peaky Blinders, todos los episodios de la sexta y última temporada llegan el 10 de junio a Netflix", fue el mensaje que se compartió desde las redes sociales del gigante de streaming.

Peaky Blinders: ¿cuándo llega la sexta temporada?

El 10 de junio se le dará la bienvenida a la icónica serie en la plataforma de Netflix. Donde, además de Murphy, volverán para la última temporada Anya Taylor-Joy, Paul Anderson, Finn Cole, Tom Hardy y Sophie Rundle.

La nueva temporada será sin la coprotagonista Helen McCrory, que interpretaba a "Polly", lamentablemente falleció en abril por cáncer de mama. "Creo que toda la serie es realmente un tributo a ella y para honrarla", dijo Murphy recientemente al sitio Variety .

"Su presencia y la presencia de su personaje todavía se sienten mucho en la serie, y es una parte muy importante del viaje de Tommy en la temporada. Será diferente sin ella, ya sabes. Simplemente no será lo mismo. He hablado de lo fenomenal que era como actriz y como persona y es una enorme pérdida para toda la comunidad de actores y no solo para nuestro programa. Mis pensamientos están siempre con Damian Lewis y sus hijos. Solo espero que el programa esté a la altura de su memoria y nuestra memoria de ella". Así fue como Steven Knight, creador de la serie en 2013, indicó que la nueva temporada será en honor de McCrory.

Por orden de los Peaky Blinders, todos los episodios de la sexta y última temporada llegan el 10 de junio a Netflix. pic.twitter.com/Nv5PWLxEeD — CheNetflix (@CheNetflix) March 10, 2022

Peaky Blinders: sinopsis de la sexta temporada

El parlamento británico está amenazado por la llegada del fascismo a Europa y la historia está muy cerca del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tommy Shelby, quien cada vez tiene más poder, deberá luchar con los problemas que están surgiendo allí y en América.

Peaky Blinders: ¿cuándo llegará la película?

Por otra parte, una película de "Peaky Blinders", que seguirá los acontecimientos posteriores al fin de la serie, comenzará a rodarse en 2023.

"La película se ambientará y se rodará en Birmingham. Y ese será probablemente el final del camino de Peaky Blinders tal y como ahora lo conocemos", aseguró Knight en declaraciones a la revista Variety en las que una vez más sugirió que podría haber otras "series relacionadas" con el universo de Peaky Blinders en el futuro.