Roger Waters en la Argentina: empezó la venta de entradas para su último show

La plataforma AllAccess habilitó este martes desde las 10 la venta de entradas para el segundo y último show de Roger Waters en la Argentina.

Tras agotar la primera fecha del 21 de noviembre, el ex Pink Floyd actuará el miércoles 22 en el Estadio Más Monumental de River Plate.

TICKETS YA A LA VENTA PARA LA ÚLTIMA FECHA DE ROGER WATERS EN EL MONUMENTAL %u2692%uFE0F



%uD83D%uDDD3%uFE0F 21 DE NOVIEMBRE - Agotado

%uD83D%uDDD3%uFE0F 22 DE NOVIEMBRE - Tickets a la venta

%uD83C%uDFDF%uFE0F ESTADIO RIVER PLATE https://t.co/QwQvhKWXJa pic.twitter.com/997E7Lnkx9 — DF Entertainment (@dfallaccess) May 9, 2023

"Por el furor de los fans, el ex Pink Floyd expande su despedida del paíus con un último show el 22 de noviembre" , destacó la productora DF Entertainment, firma que lo traerá al país.

El arribo de Roger Waters tendrá lugar en el marco de su gira despedida "This Is Not a Drill" , donde hará un repaso por la música de la era dorada de Pink Floyd y sumando material solista. El show del 22 de noviembre será el número 13 de su carrera en el Monumental, con lo que sobrepasa los 12 de los Rolling Stones y queda primero en el podio como el artista con más shows en el emblemático estadio.

Roger Waters en la Argentina: link para acceder a la fila virtual





Las entradas para el show de Roger Waters en la Argentina producido por DF Entertainment del 22 de noviembre ya se encuentran disponibles únicamente a través de la plataforma All Access.



¿Cuánto salen las entradas para el último show de Roger Waters en la Argentina y las promociones disponibles?





Los precios de las entradas para ver el segundo y último show de Roger Waters en la Argentina inician desde $ 19.900 (+ servicio charge) hasta un máximo de $ 55.000 (+ servicio charge).

En cuanto a las promociones disponibles, los clientes de Banco Santander podrán adquirirlas en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito American Express.