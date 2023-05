Roger Waters en Argentina: inició la venta de entradas; ¿dónde comprarlas y cuál es el precio?

Este lunes comienza la preventa de entradas para el show de Roger Waters en Argentina. El exlíder de Pink Floyd realizará su última gira por Argentina.



El famoso músico y bajista se despide del país y a partir de las 10 de la mañana se pueden comprar las entradas a través de la página de allaccess.com.ar. El recital será en el Estadio Más Monumental de River Plate el 21 de noviembre en el marco de la gira "This is not a drill".

Se espera una convocatoria masiva, ya que el exvocalista de la banda británica llenó 9 canchas de River hace unos años. En este caso, el show contará con las mejores canciones de los álbumes The Wall, Dark side of the Moon, Animales y Wish you were Here.

Entradas para Roger Waters en Argentina: ¿cuál es el precio y cuánto salen?

El precio de las entradas.

Noticia en desarrollo...