Roger Waters: los gremios ofrecen los hoteles sindicales para alojar al ex Pink Floyd que fue rechazado por hoteles privados

Roger Waters se presentará en el Estadio Más Monumental el próximo martes 21 y miércoles 22 de noviembre. El ex líder de Pink Floyd llegará al país con su gira "This is not a drill".

En los últimos días, se conoció que dos importantes hoteles de Buenos Aires dieron de baja las reservas para el cantante tras sus dichos sobre la responsabilidad de Hamás y de Israel.

Ante esta situación, los hoteles sindicales sacaron un comunicado de prensa, donde le expresan su apoyo y lo invitan a instalarse en sus hoteles.

Los hoteles sindicales se ofrecieron a recibir a Roger Waters

Roger Waters confirmó que el Hotel Faena y el Hotel Alvear le cancelaron sus reservas de estadía para los días que tiene los shows programados en Buenos Aires a raíz de sus recientes declaraciones.

En este contexto, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) puso a disposición hoteles sindicales para la gira del ex Pink Floyd. Además, resaltaron el compromiso con los Derechos Humanos del músico.

Comunicado emitido por parte de los hoteles sindicales. (Foto: Twitter @EstatalesCLATE)

El sindicato le ofreció estadía al cantante en todos los países en los que tiene hoteles sindicales adheridos.

¿Qué dijo Roger Waters sobre Israel y el grupo terrorista Hamás?

El músico cuestionó la responsabilidad de Hamás en la masacre terrorista de civiles, sugiriendo que aún no está claro si la autoría corresponde a ese grupo islamista palestino.

"¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso", declaró Waters.