La madre de Camila Homs hizo un grave descargo contra Rodrigo De Paul

La separación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs fue traumática. Y si bien el futbolista ya formó (y finalizó el vínculo) con otra pareja, aún continúan los resquemores por la actitud que tuvo con la madre de sus hijos. Sin ir más lejos su exsuegra disparó con munición gruesa contra el campeón del mundo, argumentando que ¡le fue infiel a su hija!

Con Tini Stoessel como tercera en discordia, Camila y Rodrigo finalizaron su relación amorosa envueltos en un escándalo mediático y legal. Tal es así que el año pasado, previo al Mundial de Qatar 2022, establecieron una suma de cuota alimentaria por Francesca y Bautista, con el atenuante que la joven fijó una serie de exigencias que él estuvo dispuesto a cumplir para ponerle un freno a la problemática.

Durante varios años ella se mostró reticente a las cámaras, pero después de terminar con el mediocampista evidencia mayor apego a los medios. Fue por eso que aceptó estar en el Bailando 2023 a pesar de que puede traer severas complicaciones legales con su ex.

Es que si bien en primera instancia rechazó la invitación al programa que ahora es emitido por América, luego hizo un minucioso análisis y escuchó la opinión de su entorno íntimo para cambiar drásticamente su postura.

Cami Homs sufrió tras la separación del padre de sus hijos.

Según remarcaron los medios de comunicación, la modelo "debe abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera, en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales de Internet, plataformas digitales (stream, twitter, facebook, instagram, etc.), cuestiones relativas a expedientes de alimentos, compensación económica, medidas cautelares y conexos existentes entre las partes".

La palabra de su madre

Con este inconveniente sobre la mesa, Camila no puede hablar pero sí puede hacerlo su madre. Y allí estalló la polémica: " Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana, ya que dijo que no sabe mentir, el motivo de la separación de tu hija ", fue la pregunta de De Brito directa y ella contestó: " Cosas personales de ellos, yo ni idea. No estoy mintiendo, a Cami no le gusta mucho hablar, es una chica bastante callada ".

La respuesta no fue la esperada y sin problemas le consultó si el futbolista le había sido infiel con Tini Stoessel, pero sin nombrar a la cantante. " Bueno...no sé, no sé. No me hagas hablar esas cosas. Hablemos si querés de mi vinoteca, de gintonic ".

" Lo tomo como un sí ", expresó el conductor de LAM y la madre de Homs no volvió a emitir palabra sobre el tema. Este indicio revolucionó las redes y las fans de la cantante salieron disparadas a criticarla, mientras que las seguidoras de Camila la apoyaron.