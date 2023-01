Vacunas bivalentes contra el COVID en Argentina: ¿es necesario aplicarla si mi esquema actual no venció?

Ya llegaron las vacunas bivalentes contra el Covid-19 a la Argentina: así lo informó este jueves la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en conferencia de prensa. La funcionaria informó que ya están arribando al país las dosis de sueros bimodales y que el martes empezará la distribución de la primera tanda de estas.

Este tipo de vacunas permiten una protección inmunológica más amplia ya que atacan tanto a las variantes originales del SARS-CoV-2 como a la cepa Ómicron, la cual al día de hoy representa prácticamente la totalidad de los contagios a lo largo del globo y, en base a diversos sublinajes de esta, motoriza los nuevos positivos gracias a su fuerte capacidad de trasmisión.

COVID: anuncian la incorporación de la vacuna bivalente, ¿cómo es y cuándo estará disponible?



Vacunas COVID: una investigación analizó los efectos secundarios y el riesgo de padecer un ACV



Es por esto que, ante el surgimiento de esta variante a fines del 2021 y su rápida expansión, los laboratorios se apuraron para desarrollar vacunas bivalentes, las mismas que ahora llegan al país: Argentina adquirió sueros tanto de Pfizer como de Moderna.

Tal como anuncio Vizzotti, entre este jueves y viernes arribaron a la Argentina 1.100.160 dosis de Pfizer. Mientras que durante la semana del 6 de febrero se recibirán aproximadamente tres millones de sueros de Moderna, y el 13 de febrero arribarán al país 1.200.000 más de Pfizer.

Las primeras 900.000 vacunas se comenzarán a distribuir el próximo martes y cada jurisdicción se encargará de delinear su plan de vacunación para comenzar a aplicar los sueros bivalentes lo antes posible.

Ya llegaron las vacunas bivalentes contra el Covid-19 a la Argentina.

Frente a este nuevo refuerzo que suma la Argentina para combatir el SARS-CoV-2, El Cronista dialogó con especialistas de la salud para consultarles todo lo que hay que saber sobre las vacunas bivalentes: ¿Qué implican? ¿Cuándo es necesario aplicarla? ¿Quiénes la recibirán primero?

Vacunas bivalentes: la mejoría que introducen y las subvariantes que atacan

Las vacunas bivalentes se diferencian de las originales por las cepas del SARS-CoV-2 que cubren: mientras los primeros sueros que salieron al mercado a fines del 2020 reforzaban la inmunidad contra las primeras variantes del virus, estos nuevos desarrollos suman al linaje Ómicron, predominante en todo el mundo desde hace poco menos de un año.

Tal como explica el infectólogo Amadeo Esposto, estos sueros "tienen la ventaja sobre las vacunas que hemos utilizado hasta ahora que, aparte de tener la cepa original de Wuhan (China), tienen también componentes de las cepas de Ómicron".

COVID 19 en la Argentina: el listado de efectos secundarios de las nuevas vacunas bivariantes



Alerta COVID: estas son todas las vacunas que deberías tener, de acuerdo con tu edad



Pese a que las vacunas bivalentes refuerzan la protección ante Ómicron, cabe resaltar que estas fueron desarrolladas en base a los primeros sublinajes de la variante que empezaron a circular a fines del 2021 y principios del 2022: BA.4 y BA.5.

Estas subvariantes de Ómicron "no son las que más circulan ahora, sino las que primero aparecieron", explica Esposto. Actualmente, tanto en la Argentina como en diversos países, los principales sublinajes que acaparan el panorama epidemiológico -con un 74,4% de prevalencia a nivel global, según la cartera de Salud- son tan solo seis: BQ.1, cinco variaciones de BA.5, BA.2.75, BA.4.6, BA.2.3.20 y XBB.

Esta última variante, denominada "Perro del Infierno", preocupa principalmente por su facilidad de trasmisión: surgida hace pocas semanas, ya se detectó en casi un 7% de las muestras a nivel mundial según el último Boletín Epidemiológico del Gobierno Nacional.

Frente a este panorama, surge una nueva pregunta: ¿Protegen de igual forma las vacunas bivalentes pese a haber sido desarrolladas en base a otras subvariantes de Ómicron distintas a las que circulan?

Dada la fuerte presencia de Ómicron, prácticamente totalizadora, las vacunas bivalentes son esenciales para continuar reforzando la inmunidad de rebaño ante el SARS-CoV-2 y así evitar tanto casos graves como fallecimientos.

Y, pese a que estos sueros no fueron desarrollados en base a los sublinajes que más circulan actualmente de Ómicron, una hazaña prácticamente imposible dado la rapidez con la que muta el virus, las vacunas bivalentes igualmente otorgan una gran ventaja inmunológica al basarse en esta cepa.

Argentina adquirió sueros bivalentes tanto de Pfizer como de Moderna.

Esto es así porque las nuevas subvariantes "comparten ciertos elementos antigénicos (con BA.4 y BA.5) que van a hacer que sea más efectiva que la vacuna anterior que nos hemos aplicado", repasa Esposto.

Vacunas bivalentes: cuándo hay que aplicarla y quiénes la van a recibir

Tal como indicó el Ministerio de Salud, por "unas semanas" las vacunas bivalentes coexistirán en la campaña de vacunación contra el Covid-19 junto a los sueros monovalentes, desarrollados en base a la primera cepa que se difundió del virus.

En este caso, quiénes se hayan vacunado hace menos de cuatro meses -período recomendado para reforzar el esquema- con una dosis monovalente, recibirán más tarde la bivalente dado que no es preciso aplicarse esta si la última dosis recibida sigue vigente.

COVID: la OMS descubrió la mejor inmunidad "a prueba de balas" para evitar contagios de gravedad por Ómicron



COVID prolongado: cuál es su duración y con qué enfermedades puede confundirse



Igualmente, esto no implica que quienes recibieron la vacuna original hace menos de cuatro meses no se encuentran protegidos ante el virus. Así lo destacó Vizzotti en su conferencia de prensa de este martes: "Quien se vacunó ayer con la vacuna monovalente sepa que está protegido y que es muy importante haberla recibido y no haber perdido tiempo".



Así, a partir de la semana entrante las vacunas bivalentes se utilizarán tanto para iniciar o completar esquemas de vacunación primarios como para reforzar con una dosis extra.

Además, dependiendo de su disponibilidad, cada individuo recibirá la vacuna que haya al momento sin preferir una formulación sobre otra, aunque se esperan especificaciones respecto a si los grupos de riesgo serán priorizados o no.