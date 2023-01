¿Querés saber si tenés una mente estrella? Resolvé este acertijo visual de alto nivel

Para este desafío se requiere de gran habilidad y paciencia, porque resolver un reto visual no es algo sencillo, pues hay miles de usuarios que los intentan y no logran concretar con este acertijo visual. Por eso, es fundamental tener una gran concentración y una gran agudeza visual para poder resolver la actividad.



A pesar de que a simple vista parezca algo muy sencillo, con este test visual vas a poder determinar que tan inteligente sos. Por eso te recomendamos que prestes mucha atención, ya que sólo el 1% de los usuarios pudieron resolverlo a tiempo.

¿En qué consiste el desafío de hoy?

En este reto los participantes deberán resolver en cuál de todos los vasos que aparecen en la imagen tiene mayor cantidad de agua. Pero ojo, solo tendrás 8 segundos para pensar y fijarte cuál es la respuesta correcta.

Al observar la imagen con atención, vemos que cada uno de ellos tiene un objeto diferente. Al parecer, todos los vasos muestran la misma cantidad de agua, pero cada objeto tiene un peso muy distinto.

La solución del reto viral

Si no pudiste llegar a la respuesta, nosotros te contamos. Si te fijas bien, el vaso B es el que mas agua tiene, porque el clip que tiene adentro tiene menos peso que los demás objetos. Tranquilo, si en algún momento te diste por vencido, no te preocupes, en la siguiente imagen te mostramos la solución.

¿Qué es un reto visual?

Estos desafíos virales son considerados un pasatiempos divertido, ya que nos ayudan a ejercitar nuestras mentes si tenemos un tiempo libre. Muchos de ellos tienen un limite de tiempo y otros no, pero no eso no impide que todos sean igual de agradables.

Además, los usuarios se ponen a prueba a ellos mismos y en las redes sociales van a poder encontrar el que mejor se adapte a sus gustos personales. Esta alternativa de entretenimiento consiste en encontrar un objeto, animal, persona, palabra o número en un imagen para resolver el desafío.